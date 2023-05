Es sollte ein Projekt sein, mit dem Sébastien Loebs neun Rallye-Weltmeisterschaften und seine Leidenschaft für Motorräder gleichermaßen gefeiert werden. Nun ist das Ergebnis, die "FTR Loeb" enthüllt worden. Und das Beste an dem vom renommierten französischen Hersteller Tank Machine gebauten Bike: Ihr könnt sie gewinnen!

Es sollte ein Projekt sein, mit dem Sébastien Loebs neun Rallye-Weltmeisterschaften und seine Leidenschaft für Motorräder gleichermaßen gefeiert werden. Nun ist das Ergebnis, die "FTR Loeb" enthüllt worden. Und das Beste an dem vom renommierten französischen Hersteller Tank Machine gebauten Bike: Ihr könnt sie gewinnen!

Loeb und Tank Machine haben die 'FTR Loeb' als eine einzigartige Interpretation des amerikanischen V-Twins konzipiert, von der nur zwei Stück gebaut werden soll - eines für Loeb und eines für einen glücklichen Gewinner der Verlosung.



Indian Motorcycle kündigte im Februar eine Testfahrt-Kampagne an, bei der ein glücklicher Gewinner eine von nur zwei dieser wirklich besonderen und einzigartigen Indian FTR Custom-Maschinen erhalten wird.



Die Teilnahme an der Verlosung ist bis zum 15. Mai möglich, und Fahrer in den teilnehmenden Ländern können sich für diese einmalige Chance qualifizieren, indem sie sich online registrieren, einen Indian Motorcycle-Händler auswählen und diesen besuchen, um eine Probefahrt auf einem beliebigen Modell aus der Indian FTR-Reihe zu machen.



Der glückliche Gewinner wird Ende Mai nach dem Zufallsprinzip ausgewählt und auf eine VIP-Reise zu Wheels & Waves im Juni entführt, wo er das Tank Machine Team trifft und seine FTR Loeb überreicht bekommt.



Hier sind die Links zur Registrierung: