Die „FTR Loeb“, als einzigartige Interpretation der American V-Twin, die Tank Machine nun in den kommenden Monaten in Metall und Lack realisieren wird, ist eine Hommage an Loebs neun Siege bei den Rallye-Weltmeisterschaften und seine Leidenschaft für Motorräder. Nur zwei Exemplare werden gebaut. Eines für Loeb selbst und eine für den oder die Gewinner/in. Die entsprechende Ziehung findet Ende Mai statt, woraufhin der oder die Glückliche zu einer VIP-Reise zum Wheels & Waves Festival eingeladen wird, wo sodann die feierliche Übergabe stattfindet.



Vom 8. Februar bis zum 15. Mai können sich Interessenten in den teilnehmenden Ländern - und zu diesen gehört Österreich ebenso wie Deutschland und die Schweiz - online registrieren, einen Indian Motorcycle-Händler auswählen und diesen für eine Probefahrt eines Indian-Modells der FTR-Reihe aufsuchen.

Sébastien Loebs außergewöhnliche, von Rekorden geprägte Karriere umfasst Erfolge in einer Vielzahl von Disziplinen. Er stellte sein legendäres Talent bei vielen Wettbewerben unter Beweis, u. a. dem FIA-Tourenwagen-Weltcup, dem Pikes Peak oder der Rally Dakar, dem Rallycross, der Extreme E und vielen weiteren Spitzenwettbewerben. Weniger bekannt ist, dass Sébastien Loeb seine Leidenschaft für den Motorsport bei regionalen Mopedrennen entdeckte, bevor er Motorradrenn- und Endurosport ausprobierte. Obwohl man ihn häufiger hinter dem Lenkrad als am Lenker sieht, liebt Loeb das Motorradfahren, sei es auf der Straße oder in Rennen, und nutzt jede Gelegenheit dazu. Seit Februar 2022, dem Beginn seiner Zusammenarbeit mit Indian Motorcycle als Markenbotschafter, fährt er mit Begeisterung seine Indian FTR R Carbon.



„Motorradfahren war schon immer eine meiner Leidenschaften und meine Karriere hätte anders verlaufen können, wenn sich die richtige Gelegenheit im Motorradsport vor meinem Wechsel zu vier Rädern ergeben hätte. Motorradfahren ist ein einzigartiges Erlebnis und mit anderen Gefühlen verbunden als Autofahren. Die FTR war für mich einfach die perfekte Wahl”, sagte Sébastien Loeb. „Ich bin mittlerweile ein großer Fan des einzigartigen Stils und der Leistung der FTR. Es war eine besondere Ehre für mich, dass ich darum gebeten wurde, zusammen mit Tank Machine ein Einzelmodell zu entwerfen. Ich kann es kaum erwarten, das fertige Motorrad zu sehen und ich bin sicher, dass der/die Gewinner/in seine/ihre FTR genauso sehr lieben wird wie ich.”



Tank Machine und Indian Motorcycles haben seit der Entwicklung der Super Scout 2016, einem Modell, das ebenfalls einem Wettbewerbsgewinner geschenkt wurde, zusammen bereits an vielen Projekten gearbeitet.



Hier findet ihr die Links zur Registrierung.

Österreich www.indianmotorcycleaustria.at/

Deutschland www.indianmotorcycle.de/ftr-loeb-form/

Schweiz

CH-DE www.indianmotorcycle.ch/ftr-loeb-form/

CH-FR www.indianmotorcycle.ch/fr/ftr-loeb-form/

CH-IT www.indianmotorcycle.ch/it/ftr-loeb-form/