Marktstart der Piaggio 1

Der neue Piaggio 1, der Name soll auf nicht weniger als den Anbruch einer neuen Ära der leichten E-Mobilität im urbanen Raum hinweisen, kommt in zwei Varianten auf Österreichs Straßen: die Piaggio 1 bietet 1,2 kW Leistung, eine Reichweite von bis zu 55 km und einen Top-Speed von 45 km/h, die Piaggio 1 Active wiederum bietet 2 kW, eine Reichweite von 85 Kilometern und eine Spitzengeschwindigkeit von bis zu 60 km/h. Bei allen Versionen befindet sich der Akku unter dem Sitz, lässt sich in wenigen Sekunden leicht entnehmen und ist tragbar, sodass er bequem zu Hause oder am Arbeitsplatz mit Haushaltsstrom aufgeladen werden kann. Zudem bieten sie ein kinetisches Energierückgewinnungssystem (KERS).



Die 1-Version ist mit einem 1,4-kWh-Akku mit einem Gewicht von 10 kg ausgestattet, der Piaggio 1 Active verfügt über einen 2,3-kWh-Akku mit einem Gewicht von 15 kg. Die Standardzeit für eine vollständige Aufladung an der Haushaltssteckdose beträgt 6 Stunden. Piaggio verspricht: Auch nach 800 Ladezyklen behält der Akku noch 70 Prozent seiner Kapazität und ist einwandfrei nutzbar.



Für den modernen Touch sorgt ein kompaktes Frontschild samt schnittiger LED-Leuchten - letztere warten übrigens auch am Heck, ein 5,5"-LCD-Display und ein Keyless-System. Der Piaggio 1 ist in zwei Farbwelten erhältlich: Forever Grey, Forever White und Forever Black

sind die drei düstersten Farbschemata, während Sunshine Mix, Arctic Mix und Forest Mix drei doppelfarbige Lackierungen sind, die den "jugendlichen, frischen Geist des Konzeptes" unterstreichen sollen. Die Farbvarianten sind für beide Versionen verfügbar, bei der 1 Active Version sorgen allerdings rote Verzierungen an der Hinterradschwinge für Alleinstellung.



"Ein sehr jugendlicher Roller mit Stil, einfach zu fahren und ideal für kurze Wege. Noch nie war es so einfach, umweltbewusst und abgasfrei mobil zu sein“, so Josef Faber, CEO des österreichischen Piaggio-Generalimporteurs Faber GmbH.



Der Piaggio 1 ist in seinen beiden Varianten und allen verfügbaren Farben ab sofort über

das österreichische Piaggio-Händlernetzwerk zu beziehen.

>> Piaggio 1: ab EUR 2.999,-

>> Piaggio 1 Active: ab EUR 3.999,-