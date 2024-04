Nachteulen-Aktion bei Rainer

Zum Saisonstart wollen zahlreiche Ausflugshungrige ihre Motorräder noch schnell in Schuss bringen lassen. Bloß: Wenn alle gleichzeitig die gleiche Idee haben, heißt es warten. Sechs bis acht Wochen für einen freien Termin sind mitlerweile normal. Da wird es dann doch nichts mit dem frühen Ausnutzen des tollen Wetters.



Die Nachteulen sind los



Beim Rainer Megastore am Wiender Gürtel 3a in Wien sieht man das anders. Kurzerhand wurde die Nachteulen-Aktion ins Leben gerufen. Heißt: Die Werkstatt arbeitet bis 0:00 Uhr, um möglichst vielen Motorradfans einen sicheren Start in die warme Jahreszeit zu ermöglichen. "Damit kann die sonst übliche Wartezeit auf maximal zwei Wochen verkürzt werden", heißt es von der Rainer-Crew. Und weiter: "Das Schöne daran: Es kostet für Sie nicht mehr, als die sonst übliche Arbeitszeit."



Für die Aktion wurden zusätzliche Mitarbeiter aufgenommen, diese führen unter anderem folgende Tätigkeiten durch: Service, Reparatur, Schadensabwicklung sowie Auswinterung (und am Ende der Saison erneut die Einwinterung).



Bevor ihr selbst suchen müsst, geben wir euch gleich die Telefonnummer für einen Termin: 01-60166-0, das klappt natürlich auch per Mail an ­office@rainer.co.at.