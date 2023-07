Neue Editionen und Farben für Honda X-ADV und Forza 750

2024 fängt bei Honda ziemlich bunt an, denn die Modelle X-ADV und Forza 750 erhalten beide Farb-Updates. An der Spitze der X-ADV Modellreihe stehen zwei neue Special Edition Versionen. In Iridium Grey Metallic und Grand Prix Red gehalten und mit auffälligen „Big Logo“-Grafiken. Natürlich wird der X-ADV weiterhin in Matt Ballistic Black Metallic erhältlich sein, die neue Farbvariante Puco Blue kommt hinzu, beide verfügen über Zierelemente in Black Graphite.

Der Forza 750 bekommt für 2024 eine neue besondere Variante in Matt Ballistic Black Metallic. Sie verfügt über auffällige goldene Räder und Forza Logos, die durch neue in Schwarz gehaltene Elemente ergänzt werden. Das schwarze Motorgehäuse, der Ölwannenschutz und die Schwinge sind einzigartig für dieses Farbschema.



Der Forza 750 wird auch in der brandneuen Farbe Candy Chromosphere Red erhältlich sein, die zusammen mit Iridium Grey Metallic, das aus dem letzten Jahr übernommen wurde, über elegante Zierelemente in Graphite Black verfügen wird. Auch das zeitlose Farbe Matt Jeans Blue Metallic wird weiterhin erhältlich sein.



Forza 750 und X-ADV Modelljahr 2024 werden ab Herbst 2023 in Österreich verfügbar sein.