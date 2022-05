Piaggio 1 Feng Chen Wang Edition enthüllt

In Kooperation mit der chinesisch-britischen Top-Designerin Feng Chen Wang präsentiert sich der Piaggio 1 nun auch in einer

schicken Sonderlackierung. Die Farbgebung in Grün ist markant und soll chinesische Tradition mit der Lebendigkeit Londons vereinen. Konkret ist das Design durch die Landschaften der chinesischen Region Fujian inspiriert, in der Feng Chen Wang geboren wurde, bevor sie nach London zog, wo sie sich binnen weniger Jahre als Designerin etablierte. In ihren Arbeiten verfolgt sie einen eigenen und unverwechselbaren Stil, der auf ästhetischen Werten basiert und sich aus ihren chinesischen Wurzeln ableitet.



Die Sonderlackierung der Piaggio 1 ist im farbenfrohen Aquarell-Stil gehalten und mit traditioneller chinesischer Pinseltechnik handgemalt. Dabei kombiniert das grafische Design auf visueller Ebene die Naturelemente des Wassers mit der Symbolik des Phönix, welcher in der chinesischen Mythologie für Tugend und Anmut steht. Sowohl die Sitzbank als auch die Felgen und das grafische Design sind in lebhaftem Grün gehalten und spiegeln somit nicht nur Werte wie Gesundheit, Wohlstand und Harmonie wider, sondern beziehen sich auf die Flora in der Heimat der Designerin.