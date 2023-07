Piaggio präsentiert Deep-Black Special Edition-Serie

Ab sofort gibt es Piaggio Beverly 300, 400 und Piaggio MP3 300 im neuen, besonderen Outfit namens „Deep Black“. Der Clou daran ist die Kombination unterschiedlicher Schwarz-Töne für den besonderen Look in diesem Sommer.

Es sind die Details, die ein eh schon hübsches Fahrzeug zu einem ganz besonderen machen, und genau diese Herangehensweise trifft auf die Deep Black-Sondermodelle von Piaggio zu: eine mattschwarze Nero Meteora-Lackierung zusammen mit glänzend schwarzen Felgen, Logos und Veredelungen zieren das Armaturenbrett, die Bedienelemente, sowie spezifische Aufkleber, das ergibt das spezielle Etwas, von dem zwei Modelle profitieren.



Der Piaggio MP3 300 ist die kompakteste, leichteste und preiswerteste Version der beliebten MP3-Familie, dessen flotter Stil durch die Deep Black-Edition verfeinert wird. Tiefes Mattschwarz, kombiniert mit glänzend schwarzen Flächen und brünierten Details gibt dem MP3 300 eine besondere Note eleganter Sportlichkeit. Die zusätzliche Sicherheit der zwei Vorderräder ermöglicht das Fahren des Piaggio MP3 bereits mit dem klassischen PKW-Führerschein.

Ergänzt wird die Reihe durch die Piaggio Beverly, die schon immer elegant war, aber durch die Deep Black Version dynamischer als je zuvor ist. Klare, entschlossene Linien und Details unterstreichen ihre sportliche, kernige Persönlichkeit. Die kunstvolle Kombination von Farben, Materialien und Design ist der Inbegriff des Made in Italy- Stils und versetzt bereits lange bevor man sich in den Sattel schwingt in Verzücken. Die Beverly Deep Black ist mit 300 und 400 cm3 erhältlich.



Unverbindliche Preisempfehlungen in Österreich:

Piaggio Beverly Deep Black 300: € 6.099,-

Piaggio Beverly Deep Black 400: € 6.899,-

Piaggio MP3 Deep Black 300: € 7.699,-