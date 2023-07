Nein, tun sie natürlich nicht, denn wer die Triumph Street Triple 765 R fährt, weiß mit Ihr umzugehen. Auch wenn die "Streety" sich extrem über hohe Drehzahlen freut, steht selbstredend genügend fahrerorientierte Technik zur Verfügung, um die Tour sicher zu gestalten. Da ist beispielsweise das optimierte Kurven-ABS sowie die abschaltbare Kurven-Traktionskontrolle (mit IMU), also mit der "Wheelie Control". Zudem greifen die Brembo M4.32 Bremssättel gut und verlässlich, so dass es eine wahre Freude ist, mit dem Motorrad kontrolliert und sicher schnell zu fahren.

Die Doppelscheinwerfer sehen Wespen gleich und gefährlich aus. Die Form der Triumph ist länglich und der Sound der "Streety", wie sie oft auch liebevoll genannt wird, klingt einladend. Mit einem knackigen Dreizylinder-Röhren sprintet sie los. Von Null auf 100 Kilometer in der Stunde in 3,5 Sekunden. Kein Wunder, denn mit nur 189 Kilogramm Gesamtgewicht ist sie leicht und mit ihrem 765 Kubikzentimeter starken Motor mit 120 PS bei 11.500 Umdrehungen die Minute äußerst kräftig.

Das soll kein Aufruf zur Unvernunft sein, sondern nur ein Hinweis auf den Spaßfaktor, den die Street Triple 765 R vermittelt. 235 Kilometer in der Stunde Höchstgeschwindigkeit ist eine beeindruckende Zahl. Der Realitätscheck beim Überholen und Zwischensprint von Lücke zu Lücke macht Lust auf weitere Lücken, weil der Sprint so problemlos gelingt.

Dafür, dass Biker nicht übertreiben, ist zudem gesorgt, denn es gibt kein Windshield. Wer permanent hohe Geschwindigkeiten auf Langstrecken fährt, der bekommt nämlich "Nacken"! Ab zirka 150 Kilometer die Stunde wird es auf Dauer ungemütlich.

Ansonsten ist die Sitzposition mit einer Höhe von 826 mm und dem breiten Lenker sportlich bequem. Für Sozius Trips ist die Triumph Street Triple 765 R jedoch nicht geeignet.

Vier Fahrmodi stehen für die Streety zur Verfügung: Rain, Road und Sport sowie ein frei konfigurierbarer Rider-Modus. Das System ist im wahrsten Sinne des Wortes mit "links" über ein kleines Steuerkreuz unkompliziert zu bedienen. Gut ablesbar und fein gestaltet ist auch das TFT-Display des Mittelklassemotorrads.

Das Fahrwerk ist straff und sportlich. Die Triumph Street Triple 765 R mag keine Langstrecke. Was sie will, ist Rennstrecke und wenn sie die schon nicht bekommt, zumindest bergige Kurvenstrecken. Da fühlt sie sich wohl. Der kurze Radstand, der elastische Motor, der aus dem unteren Drehzahlbereich rapide in die Höhe wuchtet, das einfache Handling der Engländerin - all das macht sie zur kurvenfressenden "Schräglagen-Queen". Bei all den Fahrten und Sprints bleibt sie jedoch stets locker und stabil.

Eine gesteigerte Motorperformance, aktuelle fahrerorientierte Technologien, eine hochwertige Ausstattung, die zudem individualisierbar ist, sowie der tolle Klang des Dreizylindermotors machen die Triumph Street Triple 765 R zu einem äußerst attraktiven Mittelklassemotorrad. Ab 10.195 Euro ist das "schöne Biest" zu haben!