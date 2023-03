Triumph erweitert Händlernetz

Das Händlernetzwerk von Triumph hatte in Deutschland und Österreich bis dato durchaus noch mit ein paar Lücken zu kämpfen. Diese will man mit der heurigen Ausbauoffensive bei den Vertriebspartnern schließen, so Boris Grimm, Direktor Händlernetzentwicklung bei der TRIUMPH Deutschland GmbH: „In einigen Regionen, allen voran in der bayerischen Landeshauptstadt, waren wir bislang nicht oder nicht ausreichend vertreten. Umso mehr freut es mich, dass wir speziell in Süddeutschland und mehreren Regionen Österreichs nun mit zahlreichen neuen Vertriebspartnern an den Start gehen. Aber auch im Norden und Westen Deutschlands gibt es für die kommende Saison neue Händler für unsere Marke. (...) Die große Zahl neuer Händler ist ein sehr wichtiger Schritt für unsere Marke, daher gebührt mein Dank unserem Team für die Händlerbetreuung und -entwicklung hier im Haus, die sich dafür richtig ins Zeug gelegt haben“, sagt Natalie Kavafyan, als General Manager der Triumph Motorrad Deutschland GmbH verantwortlich für die Märkte in Deutschland und Österreich. „Ein Teil des Dankes gebührt aber auch unserem Entwicklungsteam: Nicht zuletzt durch unsere neuen und sehr erfolgreichen Dreizylinder-Bikes in der Mittelklasse und der Tiger 1200 im wichtigen Marktsegment der großen Adventuremotorräder ist unsere Marke nun für neue Händler noch attraktiver geworden.“

LAND START ADRESSE DE Anfang März 2023 TRIUMPH Wuppertal

Autohaus J. Josef Bertrand GmbH,

Unterstraße 18, 42107 Wuppertal

www.triumph-wuppertal.de DE Mitte März 2023 TRIUMPH Schwäbische Alb

ZINSMEISTER – Kfz- und Zweiradtechnik,

Schwabenstraße 6, 72535 Heroldstatt

www.triumph-schwaebische-alb.de DE Mitte März 2023 TRIUMPH Pforzheim

Merz + Renz GmbH + Co KG

Wildbaderstrasse 117, 75217 Birkenfeld

www.triumph-pforzheim.de DE Ende März 2023 TRIUMPH Oberhausen

Autohaus Ruß GmbH

Zum Eisenhammer 9, 46049 Oberhausen

www.triumph-oberhausen.de DE Mitte April 2023 TRIUMPH München

Dörr Group GmbH

Am Ausbesserungswerk 8, 80939 München

www.triumphmuenchen.de AT Mitte April 2023 TRIUMPH Wien Süd

Sonnleitner Wein GmbH

Laaer-Berg-Straße 66, 1100 Wien, Österreich

www.triumph-wien-sued.at (Website demnächst aktiv) AT Mitte April 2023 TRIUMPH Oberösterreich

Sonnleitner GmbH

Kremstalstraße 16, 4053 Haid, Österreich

www.triumph-ober-oesterreich.at (Website demnächst aktiv) AT Mitte April 2023 TRIUMPH Wiener Neustadt

Motorrad Mayer

Waldschulgasse 1, 2700 Wiener Neustadt, Österreich

www.triumph-wiener-neustadt.at (Website demnächst aktiv) DE Ende Mai 2023 TRIUMPH Bremen

Lübkemann + Sievers GmbH

Hastedter Heerstr. 344, 28207 Bremen

www.triumph-bremen.de

Die meisten der neuen Vertriebspartner haben bereits ihre Arbeit aufgenommen, oder werden bis Ende April 2023 ihre Tore für die Fans der Marke öffnen. Zum Sommer dieses Jahres sind dann alle neuen Händler aktiv.



Gleichwohl gibt es noch weitere Regionen, in denen TRIUMPH neue Vertriebspartner sucht: Aktuell sind das in Deutschland Aachen, Ingolstadt und Ober- und Niederbayern sowie in Österreich die Region Innsbruck respektive das Bundesland Tirol. Die Kontaktadresse für Interessenten ist: de.dealerdevelopment@triumph.co.uk.