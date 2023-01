Bei uns in Zentral- und Westeuropa ist Silvester und Neujahr schon nur noch eine mehr oder weniger verschwommene Erinnerung, in großen Teilen Asiens steht der Jahreswechsel nach dem traditionellen Mondkalender aber erst noch bevor. Am 22. Jänner 2023 ist es wieder soweit, wobei sodann das Jahr des Hasen eingeläutet wird; Symbol und Vorzeichen für Ruhe, Wohlbefinden und Respekt vor der Vergangenheit.



Auch Vespa feiert dieses Jahr mit; mit der Vespa 946 10° Anniversario, von der streng limitiert nur 1.000 Stück produziert werden. Eben diese ist allerdings nur die erste Etappe eines echten Langzeitprojektes. Es gibt nämlich insgesamt zwölf Mondhoroskop-Tiere - und keines davon soll leer ausgehen. Bis 2035 wird also jedes Jahr eine neue Version der der Vespa 946 10° Anniversario vorgestellt.



Seit ihrem Debüt im Jahr 2013 hat sich die Vespa 946 als Archetyp der Vespa von morgen etabliert, die die Werte interpretiert, die Vespa zu einer weltweiten Ikone gemacht haben, und ihr gleichzeitig einen zeitgenössischen Geist und eine zukunftsorientierte Haltung verleiht. Es handelt sich um ein italienisches Meisterwerk, das mittlerweile zu einem echten Sammlerstück geworden ist und in einer speziellen Produktionslinie, die eher einem Haute-Couture-Atelier gleicht, Gestalt annimmt. Diese spezielle Version erscheint in einer Neuauflage des klassischen Vespa-Grüns, um die Liebe zum Spaß, zur Unbeschwertheit und zur Natur zu symbolisieren, die für die im Sternzeichen Geborenen typisch ist. Auf der Karosserie prangt die stilisierte Silhouette eines Kaninchens.



Alle Details der Vespa 946 10° Anniversario sind in einem raffinierten brünierten Finish mit warmen Reflexen ausgeführt, während der doppelt gepolsterte Sattel schwarz mit brünierten Nähten ist und von Hand mit Nadel und Faden genäht wird, ebenso wie die Handgriffe.



Weitere Einzelheiten sind ab dem 22. Januar 2023 auf www.vespa.com zu finden.