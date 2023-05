Vespa Primavera Color Vibe startet

Zeitlos und doch modern – die Vespa Primavera ist nicht nur Ikone und Trendsetterin in einem, sie ist vor allem auch die junge Seele von Vespa. Als Hommage an das bunte und von italienischem Lebensgefühl geprägte Vespa-Universum hatte die neue Vespa Primavera Color Vibe im November auf der weltgrößten Motorradmesse EICMA 2022 in Mailand ihren allerersten Auftritt und beeindruckte Zweirad-Begeisterte mit ihrer Farbenpracht: Die Karosserie, die in den Farbtönen Arancio Color Vibe und Bianco Color Vibe erhältlich ist, wird mit einem Trittbrett in Ottanio, einem kräftigen und satten Türkiston, kombiniert.



Ergänzt wird das experimentelle Farbenspiel durch die ebenfalls in Ottanio gehaltenen Elemente an der vorderen Schürze der Vespa und die exklusiven Felgen, die nur für diese Sonderserie in einem speziellen glänzenden Metallic-Finish hergestellt wurden.



Der elektrisierende Charakter der Vespa wird durch tiefschwarze Kontraste betont: Nicht nur der Sattel ist sportlich schwarz mit anthrazitfarbenen Ziernähten, sondern auch der Rahmen der Scheinwerfer und Rückleuchten, die Zierleisten, die Finne auf dem vorderen Kotflügel, die Federn der Stoßdämpfer und der Schutz der vorderen Aufhängung sowie der Haltegriff für Beifahrende und die Schalldämpferabdeckung findet sich im Kontrast zu den kräftigen Farben.



Die Vespa Primavera Color Vibe ist in Österreich mit Hubräumen von 50 und 125 cm³ erhältlich und startet bei einer UVP von € 3.899.