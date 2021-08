Vorgestellt: Neue Piaggio MP3 hpe-Modellreihe

Die MP3-Reihe erfreut sich naturgemäß vor allem in Städten und für kurze, urbane Wege großer Beliebtheit. Ergo wurde bei der Überarbeitung vor allem auf Komfort und passenden Look geachtet. Der Kühlergrill an der vorderen Schürze wird nun etwa von modernen Blinkern mit LED-Tagfahrlicht ergänzt, während auf der Innenseite der Schürze stoßdämpfende Kissen vor den Knien des Fahrers warten und der rauchgraue Windschild integrierte Handprotektoren bietet. Darüber hinaus wurde der Sitz bequemer gemacht, wobei auch besonderes Augenmerk auf den Komfort für Beifahrerin oder Beifahrer gelegt wurde: Eine bequeme Sozius-Sitzbank, eine Rückenlehne, ausklappbare Fußrasten und ergonomische Haltegriffe sollen jede Mit-Fahrt zum vergnüglichen Sightseeing-Event machen.



Motorisch umfasst die Modellfamilie die Hubraumklassen 300 (26 PS), 400 (35 PS) und 500 (44 PS). Die mittlere davon ist nun neu. Der 400ccm-Einzylinder-Viertakter mit vier Ventilen, Flüssigkeitskühlung und elektronischer Einspritzung entwickelt 26 kW (35,4 PS) bei 7.000 Umdrehungen pro Minute und ein maximales Drehmoment von 37,7 Nm bei 5.500 Umdrehungen pro Minute. Zudem kommt ein von Piaggio patentiertes System zum Einsatz: das PCV (Positive Crankcase Ventilation). Es besteht aus zwei in das Kurbelgehäuse des Motors eingebauten Schaufeln, die wesentlich zur Effizienz des Motors beitragen. Die Motorleistung profitiert sowohl in Bezug auf die Power als auch auf das Drehmoment von einem neuen, spezifischen Ansaugkanal und einer optimierten Ventilsteuerung. Ein neuer, progressiver Kettenspanner trägt zudem zur Reduktion der Motorgeräusche bei.



Alle Modelle der neuen Piaggio MP3-Serie verfügen über ein Antiblockiersystem (ABS) mit integrierter ASR-Traktionskontrolle (Antriebsschlupfregelung). Das in Zusammenarbeit mit Continental entwickelte dreikanalige ABS-System sorgt für maximale aktive Sicherheit, indem es ein Blockieren der Räder beim Bremsen verhindert. Der Piaggio MP3 verdankt seinen Erfolg auch der Piaggio-exklusiven Vorderradaufhängung mit Roll-Lock-Funktion. Die patentierte Einzelradaufhängung samt Sperrmechanismus (Roll-Lock-System) für die Vorderradaufhängung sorgen dafür, dass das Fahrzeug stets auf seinen drei Rädern im Gleichgewicht bleibt, ohne dass ein Seiten- oder Hauptständer benötigt wird.

Um den Mechanismus zu lösen und wieder loszufahren genügt ein Knopfdruck oder einfaches Beschleunigen.



Darüber hinaus wartet viel, gut nutzbarer Stauraum für z. B. zwei Helme, digitale Konnektivitätslösungen für Android- und Apple-Smartphones via PIAGGIO MIA und zahlreiches Zubehör, dass die MP3 auf alle Bedürfnisse zuschneidern lässt.



Der Piaggio MP3 400 hpe ist in den Farben Nero Lucido und Grigio Materia, der Piaggio MP3 400 hpe Sport in Nero Meteora; Bianco Luna, Argento Cometa und Blu Zaffiro und der Piaggio MP3 500 hpe Sport Advanced in Nero Meteora und Blu Zaffiro, Argento Cometa und Marrone Terra ab sofort über das österreichische Piaggio-Händlernetzwerk zu beziehen.



Die Preise:

>> Piaggio MP3 300 hpe: ab EUR 7.399,-

>> Piaggio MP3 400 hpe (neu) Einführungspreis: EUR 9.399,-

>> Piaggio MP3 400 hpe Sport (E5) Einführungspreis: EUR 9.599,-

>> Piaggio MP3 500 hpe Sport Advanced (E5) Einführungspreis: EUR 11.499,-