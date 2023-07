Die Palette der GYTR PRO Performance-Teile für die R1 umfasst unter anderem ein leichtes Carbon-Rahmenheck, das so gestaltet wurde, dass es sowohl einen modifizierten Kraftstofftank mit niedrigerem Schwerpunkt als auch die Magneti Marelli ECU aufnehmen kann. Die Öhlins FGR-Telegabel und das TTX-Federbein mit pneumatischer Federvorspannung bieten ein noch präziseres Handling und die gleichen Abstimmungsmöglichkeiten der Federelemente, die den Yamaha Profirennfahrern zur Verfügung stehen, so der Hersteller.



Eine speziell für Yamahas World SBK-Rennprogramm entwickelte Unterzugschwinge verbessert den maximalen Schräglagenwinkel und den Grip am Hinterrad und Brembo-Bremskomponenten vorne und hinten sorgen für die ultimative Bremsleistung. Die Karbon-Verkleidung ist ultrastark, leicht und wurde zusammen mit der Scheibe so konzipiert, dass sie optimale aerodynamische Eigenschaften bietet.



Ebenfalls erhältlich ist ein GYTR PRO Electronic System (GPES) Modul, ein hochmodernes Paket zur Motorsteuerung und Datenerfassung, das von YMRE in der WorldSBK und der FIM Endurance World Championship entwickelt wurde. Das GPES bietet die modernsten elektronischen Fahrhilfen wie Wheelie Control, Launch Control, Motorbremsmanagement, einstellbare Kraftstoffeinspritzung sowie Traktionskontrolle und wird mit einer einsatzbereiten Grundeinstellung geliefert.



Die R1 GYTR PRO 25th Anniversary, die mit einer Ausstattung aufwartet, die so nah wie möglich an die der Yamaha Weltmeisterschafts-Rennmotorräder herankommt, kann nur online bestellt werden, wobei die Kunden auch angeben können, in welchem GYTR Pro Shop das Motorrad genau nach ihren Wünschen vorbereitet werden soll.



Um sicherzustellen, dass sie das Potenzial ihrer R1 GYTR PRO 25th Anniversary voll ausschöpfen können, wird jeder der 25 Besitzer auch einen Tag auf einer Rennstrecke mit einem Team eigens dafür vorgesehener Yamaha Techniker verbringen.



Die Kombination aus der exklusiven, rennerprobten Ausstattung der R1 GYTR PRO 25th Anniversary Edition und dem technischen Know-how der Yamaha GYTR PRO Shops bietet die einmalige Gelegenheit, eine zweifellos ultimative R1 zu besitzen.



Da nur eine begrenzte Anzahl von 25 Motorrädern zur Verfügung steht, müssen potenzielle Besitzer schnell handeln, wenn sie das Angebot nicht verpassen wollen... und sie sollten tiefe Taschen haben. Denn mit einem Preis von 159.000 Euro ist diese sehr spezielle R1 gleichzeitig auch die teuerste Yamaha aller Zeiten.



Andrea Dosoli: Road Racing Manager, Yamaha Motor Europe

„Wir haben die GYTR PRO Performance-Teile parallel zu unseren World Superbike und Endurance World Championship Rennprogrammen entwickelt, um unseren Kunden die Möglichkeit zu bieten, ein wirklich einzigartiges Performance-Niveau zu erleben. Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums der R1 haben wir das Motorrad, die gesamte Palette der GYTR PRO Performance-Teile, das Wissen und die Erfahrung unserer GYTR Pro Shops zusammengebracht, um eine sofort einsatzbereite Lösung für all die Yamaha Kunden anzubieten, die das Beste verlangen. Mit der R1 GYTR PRO 25th Anniversary Edition haben unsere Kunden die Möglichkeit, ein einzigartiges Motorrad zu genießen; ein Motorrad, das der Spezifikation unserer Weltmeisterschafts-Rennmotorräder so nahe wie nur möglich kommt, ohne einen Yamaha Vertrag für WorldSBK- oder EWC-Rennen zu haben.“



Eric de Seynes: Präsident und CEO von Yamaha Motor Europe

„Die Markteinführung der GYTR PRO-Reihe von Performance-Teilen ist ein mit Stolz erfüllender Moment für jeden bei Yamaha Motor Europe. Jetzt können wir unseren Kunden die Technologie anbieten, die wir in Zusammenarbeit mit unseren WorldSBK- und EWC-Rennprogrammen entwickelt haben. Von unseren WorldSBK-Renningenieuren entwickelt und von unseren Profifahrern getestet, stellt die GYTR PRO-Reihe den Höhepunkt dessen dar, was möglich ist, wenn es darum geht, unsere im Rennsport entwickelte Technologie für unsere Kunden verfügbar zu machen. Einzigartig ist auch das Komplettpaket, das wir anlässlich des 25-jährigen Jubiläums der R1 anbieten und das ich mit großem Vergnügen während der Yamaha Racing Experience in Mugello vorgestellt habe. Jedes Motorrad der exklusiven R1 GYTR PRO 25th Anniversary Edition wird von den erfahrenen Technikern in einem unserer GYTR PRO Shops von Hand mit der gesamten Palette an GYTR PRO Performance-Teilen aufgebaut, die auch während eines speziellen Setup-Tages auf der Rennstrecke technische Unterstützung leisten. Das ist ein Prozess, den außer unseren professionellen Rennfahrern nur wenige Menschen je erleben werden.”