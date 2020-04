Audi verlässt die DTM

Audi gibt DTM-Ausstieg bekannt

Die Ingolstädter kehren der DTM mit Ende der Saison den Rücken, womit die Zukunft der Meisterschaft mehr als fraglich ist.

Schocknachricht für die DTM: Audi steigt mit Ende 2020 aus der DTM aus! Das hat der Vorstand der Volkswagen-Tochter entschieden und wurde von den Ingolstädtern in einer Pressemitteilung offiziell bekanntgegeben. Damit ist nach dem Ausstieg von R-Motorsport BMW der einzig verbleibende Hersteller in der Traditionserie, wodurch das Ende so gut wie feststeht.



Wie bereits vor Monaten berichtet, ist die Markenausrichtung der Volkswagen-Tochter Hintergrund der Audi-Entscheidung. "Auf seinem Weg zum Anbieter bilanziell CO2-neutraler Premiummobilität richtet Audi das Motorsport-Programm der Marke neu aus: Ihr Engagement in der Tourenwagen-Rennserie DTM werden die Vier Ringe nicht über die Saison 2020 hinaus verlängern", heißt es in der Pressemitteilung.



Auch die "wirtschaftlichen Herausforderungen infolge der Corona-Pandemie" seien Hintergrund der Entscheidung. Nun wolle man sich auf die Formel E und den Kundensport konzentrieren.



DTM-Boss Gerhard Berger reagiert spürbar enttäuscht auf den Audi-Ausstieg: "Heute ist ein schwieriger Tag für den Motorsport in Deutschland und Europa. Ich bedaure die Entscheidung von Audi, sich 2021 aus der DTM zurückzuziehen, außerordentlich. Sie ist zu respektieren, auch wenn die Kurzfristigkeit, mit der diese Entscheidung mitgeteilt wurde, mich, unseren Partner BMW und alle weiteren Teams vor besondere Herausforderungen stellt. Hier hätten wir uns – gerade in Corona-Zeiten – ein Vorgehen im Sinne unserer gemeinsamen Gesellschaft gewünscht."



Berger weiter: "Nun ist die Situation zusätzlich verschärft, und die Zukunft der DTM wird sehr stark davon abhängen, wie die Partner und Sponsoren auf diese Entscheidung reagieren. Umso mehr erwarte ich mir jetzt von Audi eine ordnungsgemäße, verantwortungsvolle und partnerschaftliche Abwicklung des geplanten Ausstiegs. Bis dahin gilt mein ganzes Engagement der Rennsaison 2020. Wir möchten so schnell wie möglich Planungssicherheit für die Teams, die hunderttausende Fans, die Sponsoren und alle Mitarbeiter schaffen, deren Arbeitsplätze an der DTM hängen.“



