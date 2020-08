KTM X-Bow Battle: Saisonauftakt am Slovakiaring

20 Starter in drei Klassen

Die X-BOW Battle startet am kommenden Wochenende in ihre elfte Rennsaison, besonders im X-BOW Cup Europe wird ein harter Fight um das Podium erwartet.

Nach Monaten des Wartens ist es nun auch für die X-BOW BATTLE so weit: Der KTM-Markenpokal startet am Slovakiaring die erste von insgesamt drei Veranstaltungen der Saison 2020. Der 2009 eröffnete, kurvenreiche Kurs in der Nähe von Bratislava gilt als extrem anspruchsvoll und wird die Piloten bei ihrem ersten Event im Jahr 2020 fordern.



Veranstalter Georg Silbermayr darf sich – allen Widrigkeiten zum Trotz – über ein Startefeld von rund 20 Fahrzeuge freuen, besonders die Einsteiger-Serie „X-BOW CUP EUROPE“ stellt mit 12 Piloten dabei einen beträchtlichen Anteil. „Es war ja lange Zeit nicht einmal klar, ob wir diese Saison überhaupt noch fahren können“, so Silbermayr, der nun bei drei Veranstaltungen zwei Mal mit dem österreichischen Histo-Cup und ein Mal mit der internationalen Rennserie GT-Open kooperiert.



„Am Slovakiaring sind wir mit unseren Freunden vom Histo-Cup unterwegs, es wird bestimmt ein tolles Wochenende. Normalerweise ist das Wetter dort um diese Jahreszeit extrem heiß, die Wettervorhersage schließt dieses Mal Regen allerdings nicht aus. Es ist jedenfalls sicher, dass wir spannende Rennen erleben werden, wir freuen uns wirklich sehr auf den Saison-Auftakt.“



In der „Elite“ Klasse treffen am Slovakiaring die langjährigen Rivalen „BOB BAU“, Josef Koller, Holger Baumgartner und Georg Silbermayr aufeinander, Neueinsteiger Christian Schäfer wird es den arrivierten Fahrern jedoch mit Sicherheit nicht einfach machen. In der GT4 Klasse gilt Adam Galas als einer der Favoriten, er trifft auf Konkurrenz aus dem Lager von „razoon – more than racing“, die im vorigen Jahr bereits in der GT4 European Series unterwegs waren und dort mit Önder Erdem für Furore sorgen konnten.



Die härtesten Duelle werden aber im X-BOW CUP EUROPE erwartet: Auf identischen KTM X-BOW R Rennfahrzeugen treten einige erfahrene Piloten gegen motivierte Neueinsteiger an. Zu jenen, die bereits aus den Vorjahren mit dem Markenpokal Fahrzeugen vertraut sind, zählen der junge Deutsche Leon Wassertheurer sowie die österreichischen Youngsters Jan Rihs, Mathias Pelzmann und Daniel Drexel.



Sie treffen auf siegeshungrige, internationale Neueinsteiger: Rick Bouthoorn aus Holland oder Tamino Bergmeier aus Deutschland, beide erfolgreiche Kart-Fahrer, wollen den arrivierten Piloten zeigen, wo der Hammer hängt. Dazu kommen interessante Quereinstiger, die am Slovakiaring teilweise Ihre Rennpremiere feiern: Zu Christoph Schwarzlmüller, Stefan Grafenstetter, Thomas Brebeck und Thomas Schlack gesellt sich mit Klaus Pelzmann auch noch der Vater von Mathias. Man darf also auf ein echtes Vater-Sohn-Duell gespannt sein, das den beiden Rennläufen am Slovakiaring zusätzliche Spannung verleihen wird.