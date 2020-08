MotoGP Spielberg: Vinales auf Pole, KTM in Reihe 2

MotoGP Spielberg: Vinales in Österreich auf der Pole, Rossi auf Startplatz zwölf

Maverick Vinales setzt sich knapp gegen Jack Miller und Fabio Quartararo durch - Andrea Dovizioso in Reihe zwei - Valentino Rossi langsamster Yamaha-Pilot

Yamaha-Werkspilot hat sich im Qualifying zum Grand Prix von Österreich in Spielberg die Pole-Position gesichert. Der Spanier umrundete den Kurs im Qualifying in 1:23.450 Minuten und verwies Jack Miller (Pramac-Ducati) und WM-Leader Fabio Quartararo (Petronas-Yamaha) auf die Positionen zwei und drei . Das Qualifying der MotoGP fand entgegen der düsteren Prognosen auf trockener Strecke statt.



Auf Grund der geringen Abstände änderte sich die Reihenfolge im Q2 von Runde zu Runde. Nach dem ersten Versuch lagen alle zwölf Fahrer innerhalb von 0,592 Sekunden. Maverick Vinales führte die Wertung mit einer 1:23.694er-Runde an. Nur 0,022 Sekunden dahinter folgte Yamaha-Markenkollege Fabio Quartararo. Vorjahressieger Andrea Dovizioso lag nur auf Position sechs, Valentino Rossi war Achter.



Beim ersten Versuch im finalen Showdown konnte Vinales seine Zeit auf 1:23.643 Minuten herunterschrauben. Dovizioso zog mit einer 1:23.618er-Runde vorbei, doch Vinales konnte sich noch einmal steigern. Der Spanier eroberte mit einer 1:23.450er-Runde erneut die Spitzenposition. Und auch Fabio Quartararo zog an Dovizioso vorbei, der nur noch Dritter war.



Dovizioso konnte sich noch einmal leicht verbessern, rutschte in der finalen Minute aber dennoch aus Reihe eins heraus, denn Markenkollege Jack Miller übernahm die zweite Position. Vinales holte sich die Pole-Position und verwies Jack Miller um 0,068 Sekunden auf die zweite Position. Fabio Quartararo komplettiert Reihe eins und lag im Q2 0,087 Sekunden zurück.



Zwei Yamahas und eine Ducati in Reihe eins



Maverick Vinales steht in Österreich zum ersten Mal in diesem Jahr auf der Pole-Position. "Ich bin sehr glücklich, denn mein Ziel war ein Platz in der ersten Reihe. Auch in FT4 hatte ich schon ein sehr gutes Gefühl für das Motorrad. Wir haben sehr gut gearbeitet und uns deutlich gesteigert", freut sich der Yamaha-Werkspilot. "Für das Rennen müssen wir noch verstehen, welcher Reifen am besten für uns ist. Das Motorrad funktioniert fantastisch, ganz anders als in Brünn. Über eine Runde bin ich sehr schnell."



Für Jack Miller war die Pole-Position in Spielberg durchaus in Reichweite. Doch das Q2 lief nicht zu 100 Prozent perfekt. "Im letzten Sektor habe ich etwas die Kontrolle über das Hinterrad verloren", ärgert sich Miller. "Es hat sich angefühlt, als würde es blockieren. Auch in FT4 hatte ich dort Probleme, wenn der Reifen gebraucht ist. Ich hoffe, wir können das morgen beheben."



Mit Startplatz drei war WM-Leader Fabio Quartararo nicht unzufrieden: "Ich bin sehr glücklich, denn die Zeitenjagd gestaltete sich hier etwas schwieriger. Unser Renntempo ist nicht so schlecht. Wir haben in den Trainings viel am Motorrad verändert. Ich freue mich, dass ich in der ersten Reihe stehe und hoffe, dass ich auch morgen hier bin."



Der Vorjahressieger nur in der zweiten Startreihe



Die zweite Startreihe wird von Vorjahressieger Andrea Dovizioso angeführt, der am Sonntagnachmittag neben Pol Espargaro (KTM) und Joan Mir (Suzuki) stehen wird. Franco Morbidelli beendete das Q2 als drittbester Yamaha-Pilot auf Position sieben vor Alex Rins (Suzuki) und Johann Zarco (Avintia-Ducati).



Valentino Rossi rutschte beim finalen Versuch auf die zwölfte Position zurück. Der Rückstand war mit 0,545 Sekunden überschaubar, doch in der hart umkämpften MotoGP bedeutet das momentan nur Startplatz zwölf. Rossi teilt sich die vierte Reihe mit Takaaki Nakagami (LCR-Honda) und Miguel Oliveira (Tech-3-KTM).



Johann Zarco holt sich die Q1-Bestzeit



Bereits im Q1 trafen einige bekannte Namen aufeinander. Nach dem ersten Schlagabtausch befanden sich Johann Zarco und Danilo Petrucci (Ducati) auf Q2-Kurs. Zarco fuhr als erster Fahrer an diesem Wochenende eine 1:23er-Zeit. Valentino Rossi lag nach dem ersten Versuch im Q1 auf der dritten Position. Zu Petruccis Zeit fehlten lediglich 0,018 Sekunden.



Petrucci verbesserte seine Zeit beim zweiten Versuch. Der Ducati-Werkspilot hatte Rossi direkt vor sich und kam bis auf 0,108 Sekunden an Zarcos Zeit heran. In der letzten Minute des Q1 notierten einige Fahrer absolute Sektor-Bestzeiten.



Rossi schob sich beim finalen Versuch auf die zweite Position und meisterte damit den Aufstieg ins Q2. Zarco holte sich mit einer 1:23.865er-Runde die Q1-Bestzeit , Rossi lag 0,026 Sekunden zurück. Petrucci fehlten lediglich 0,024 Sekunden auf Rossis Zeit. Der Ducati-Werkspilot steht am Sonntag zusammen mit Aleix Espargaro (Aprilia) und Cal Crutchlow (LCR-Honda) in Reihe fünf.



Danilo Petrucci ärgert sich über Aleix Espargaro



Petrucci ärgerte sich im Q1 über das Verhalten von Aleix Espargaro, der für seinen finalen Versuch auf einen schnellen Fahrer wartete. Espargaro reihte sich für seine Schlussattacke direkt vor Petrucci ein und stand dem Italiener auf dessen schnellster Runde im Weg.



Tech-3-Rookie Iker Lecuona konnte sich im Q1 gegen KTM-Markenkollege Brad Binder durchsetzen, der damit im Spielberg-Qualifying langsamster KTM-Pilot war. Alex Marquez (Honda) komplettiert beim Grand Prix von Österreich die sechste Startreihe.



Honda-Ersatzpilot Stefan Bradl konnte sich im Q1 gegen Bradley Smith (Aprilia), Tito Rabat (Avintia-Ducati) und Michele Pirro (Pramac-Ducati) durchsetzen. Bradl wird sein zweites Rennen der Saison von Startplatz 19 in Angriff nehmen.



Das MotoGP-Rennen in Spielberg wird am Sonntag um 14:00 Uhr gestartet.