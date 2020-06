OÖ Automobilslalom-Cup: Vorschau Melk

Es geht wieder los!

Das lange Warten hat ein Ende, am 11./12. Juli feiert der OÖ Automobilslalom-Cup den heiß ersehnten Saisonauftakt, Schauplatz ist der Wachauring in Melk.

Noch nie in der 34-jährigen Geschichte des internationalen oberösterreichischen Automobilslalom-Cups hat eine Saison erst im Juli begonnen, aber es gab auch noch nie in der Vergangenheit eine Situation wo durch äußere Umstände der Motorsport in Österreich über Wochen komplett lahmgelegt wurde. Wie viele nationale und internationale Rennserien traf die Corona-Krise auch den OÖ-Cup mit voller Wucht und so mussten bis dato bereits zwei Veranstaltungen abgesagt werden.



Umso schöner ist es wenn es am 11/12. Juli am Wachauring in Melk endlich losgeht. Großer Dank gilt hier Thomas Leichtfried und seinem Team der ÖAMTC-Fahrtechnik, die wie schon bei der Premiere 2019 wieder eine Kombiveranstaltung mit der ÖM ausrichten werden. Neben den beiden Läufen in Melk steht auch nach wie vor der Klassiker des MSC-Haag in St.Valentin auf dem Plan, wo Andi Stollnberger und sein Team Veranstalter sein werden.



Seitens der Cup-Leitung werden hinter den Kulissen derzeit Möglichkeiten geprüft vielleicht doch noch einen vierten Lauf wieder in den Kalender zurückholen zu können. Sofern die Rahmenbedingungen es erlauben könnten sich Andi Stollnberger und der MSC-Haag vorstellen mit Unterstützung am 19/20. September eine Zweitagesveranstaltung zu stemmen.



Geplante Änderungen für Saison 2020 betreffen zum einen das Punktesystem und die Anzahl der Strafsekunden pro Hutfehler die von 3 auf 2 Sekunden reduziert wurde. Beides ist nun ident mit der ÖM und hat vor allem organisatorische Vorteile bei Kombiveranstaltungen. Zum anderen gibt es im Twingo-Cup heuer erstmals auch eine Teamwertung wo zwei oder drei FahrerInnen als Team um Punkte für die Gesamtwertung kämpfen können.



Sportlich gesehen darf man zum Saisonauftakt sicher schon mit einem absoluten Highlight rechnen. Erstens ist die schnelle und selektive Strecke sehr beliebt und zweitens wollen neben den „üblichen Verdächtigen“ sehr viele Fahrerinnen und Fahrer die Gelegenheit nutzten um die ersten Rennkilometer 2020 zu sammeln wie die vollen Nennlisten zeigen. Bleibt nur mehr zu hoffen, dass die positive Entwicklung in Sachen Covid19 anhält und diese traditionsreiche Breitensportserie in eine weitere, erfolgreiche Saison starten kann!