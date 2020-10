Zehn Rennen, zehn Siege! Da kann man freilich leicht zufrieden sein. Vor allem, wenn das Ganze nicht nur in zwei unterschiedlichen Renn-Serien eingefahren werden konnte, sondern noch dazu auf unterschiedlichen Untergründen.



Die ersten sechs #1-Platzierungen eroberte Rosenberger in der „Titans-RX“ Rallycross-Serie, in der er heuer übrigens zum ersten Mal antrat. Diese wurde 2020 zwar „nur“ in Österreich ausgetragen, lieferte aber dennoch spektakuläre wie spannende Rennen. Vom ersten bis zum letzten Event war Kris Rosenberger der Mann, den es zu schlagen galt, und trotz harter, teils internationaler Gegenwehr, der Neo-Steirer am Ende doch immer die Nase vorne.



„Ich war wirklich verwundert, wie viel Lack-Austausch man betreiben kann, ohne dass einem die Mitbewerber böse sind oder einem bei der Siegerehrung ans Leder wollen“, schmunzelt Rosenberger, der sich von seiner Rallycross-Premiere nicht nur deshalb begeistert zeigte, weil sie äußerst erfolgreich war: „Ich hab’s schon mal gesagt und ich sag‘ es wieder: Die Autos der Titans-RX sind toll, die Action ist super und die Rennen sind kurzweilig. Vielleicht bin ich nächstes Jahr wieder mit von der Partie, dann aber hoffentlich mit möglichst vielen Zuschauern an den Strecken!“