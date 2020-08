Werner Panhauser gibt Titans RX Comeback

Kampf der Titanen

Der vierfache Rallycross Vizestaatsmeister und Staatsmeister 2016 steht am kommenden Wochenende wieder im Titans-RX-Boliden am Start und freut sich auf spannende Zweikämpfe.

Werner Panhauser war bei den allradgetriebenen "Titanen" schon 2019 in Ungarn und Deutschland am Start und hatte mit dem Semifinaleinzug bei seinem Titans RX-Debut gezeigt, dass er es immer noch kann.



"Der Launch dieser in 2020 nationalen Serie in Greinbach vor zwei Wochen war sehr vielversprechend, da konnte ich urlaubsbedingt nicht dabei sein. Aber jetzt freue ich mich schon, wenn wir uns in drei Sekunden auf 100 km/h schießen und auf spannende Zweikämpfe", so der 51-jährige Pressbaumer.