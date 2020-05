MRC: Miesenberger auch in Australien Schnellster

Miesenberger auch "Down Under" nicht zu schlagen

Michael Miesenberger setzt seine Siegesserie fort und holt den dritten Rallye-Sieg in Folge, in Australien gewann er vor Lukas Vallant und Thomas Traußnig.

Auch die zweite Sprintrallye – gefahren in Australien – sieht die "üblichen Verdächtigen" an der Spitze des Klassements. Allen voran Michael Miesenberger im Skoda Fabia R5, der sich die Bestzeit auf drei von vier Prüfungen holt und am Ende über 17 Sekunden Vorsprung auf Lukas Vallant hat. Vallant war bereits in der letzten Runde Miesenbergers schärfster Gegner.



Auf dem dritten Platz ebenfalls kein Unbekannter, Thomas Traußnig der wohl konstanteste Pilot, der zumeist in den Top-Drei der Rallyes aufscheint, dieses Mal allerdings bereits mit satten 42,3 Sekunden Rückstand auf Miesenberger. Simon Seiberl hat sich die Bestzeit auf der vierten SP in Australien geholt, eine Sekunde hinter Traußnig muss er sich aber mit Rang vier begnügen. Pechvogel der Rallye ist Xaver Ziggerhofer. Nur wenige Meter vor dem Ziel krachte er in ein Gatter, sein Skoda Fabia R5 ein Totalschaden... Schwacher Trost: Um den Sieg wäre er ohnedies nicht mitgefahren.



In der Gesamtwertung führt nach zwei von drei Sprintrallyes Michael Miesenberger mit dem Punktemaximum von 84 Zählern. Wenn dem Oberösterreicher bei der abschließenden Rallye in Deutschland kein grober Fehler unterläuft, wird ihm der zweite Titel in Folge kaum zu nehmen sein, Lukas Vallant liegt bereits 17 Punkte zurück. Und ist seinerseits unter Druck von Thomas Traußnig, der nur einen Zähler dahinter auf Rang drei liegt. Klaus Ostermann (59 Pkt.) und Simon Seiberl (51 Pkt.) komplettieren die Top-Fünf.



SP-Zeiten und Gesamtstand



Von Dienstag 19:00 Uhr bis Donnerstag 19:00 Uhr läuft die dritte von drei Sprintrallyes, gefahren wird in Deutschland in den frontgetriebenen Kitcars. Anmeldungen sind jederzeit möglich, alle Infos dazu gibt es hier

Siegesfahrt Michael Miesenberger

Fahrt Simon Seiberl