Motorline Rallye Challenge: Grande Finale

Finale der 4. MRC-Runde

Am Donnerstag um 20:00 Uhr werden die letzten beiden Prüfungen der 4. MRC-Runde gestartet, gefahren wird in Argentinien und Deutschland.

Das Ende der 4. MRC-Woche steht an, das Grande Finale führt die Piloten der Motorline Rallye Challenge auf zwei völlig unterschiedliche Prüfungen in zwei konträren Fahrzeugen. Zunächst gilt es die argentinische Prüfung "Valle de los puentes" in Angriff zu nehmen und zwar im Peugeot 208 R2. Argentinien wird von vielen Fahrern ob der engen und felsigen SPs gefürchtet, kleine Fehler rächen sich hier mehr als anderswo.



Die letzte Prüfung könnte im Vergleich geradezu entspannend sein, allerdings ist die SP Oberstein die Längste in Deutschland. Und auch das Auto ist alles andere als ein Cruiser. Der Lancia Delta S4 ist ein brutales Gruppe-B-Monster, mit dem man auf etlichen Zwischenstücken weit über 200 km/h erreicht. Und trotz Allradantriebs ist volle Konzentration gefordert.



Das gilt besonders für die beiden Spitzenreiter im Gesamtklassement, Simon Seiberl und Florian Hüfinger, die – Hüfingers Streichresultat bereits berücksichtigt – punktegleich an der Tabellenspitze liegen. Der Vorteil liegt freilich bei Seiberl, der noch einen Streicher in der Tasche hat und selbst bei einem Ausfall und einem Sieg erneut den Titel holen würde. Spannend aber auch der Fight um Rang drei, gleich fünf Piloten liegen hier innerhalb von nur vier Punkten. Spannung auch bei den Controller-Piloten, Patrick Schwing und Julian Marchat sind punktegleich.



Das Endergebnis sowie der Champion der 4. MRC-Runde werden um ca. 22 Uhr bekannt gegeben!



Alle Infos zum Prozedere sowie die Möglichkeit zur Anmeldung findet ihr hier: FAQ & Anmeldung



SP5

Land: Argentinien

Prüfung: "Valle de los puentes"

Länge: 7,98 km

Wetter: Tagsüber/Wolkenlos/Trocken

Oberfläche: grober Schotter

Fahrzeug: Peugeot 208 R2



SP6

Land: Deutschland

Prüfung: "Oberstein"

Länge: 11,67 km

Wetter: Tagsüber/Wolkenlos/Trocken

Oberfläche: glatter Asphalt/Beton/Kopfsteinpflaster

Fahrzeug: Lancia Delta S4