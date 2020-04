Premiere für den Motorline Video Talk

Teil 2 des Motorline Video Talks

Im zweiten Teil unserer Talkrunde mit Raimund Baumschlager, Max J. Pucher und Johannes Keferböck stellt sich u. a. die Frage, ob es heuer noch Veranstaltungen geben wird...

Der zweite Teil unsereres Motorline Video Talks beschäftigt sich auch mit der fernen Zukunft - wie wird die Sponsorenlage in der Zeit nach der Pandemie, in der wohl größten Wirtschaftskrise sein?



Können Sponsoring-Aufträge dabei helfen, Firmen, die durch die Coronavirus-Pandemie in „Schieflage“ geraten sind, wieder aufzuerstehen?



Und schließlich die spannende Frage: Wann glauben Raimund Baumschlager, Max J. Pucher und Johannes Keferböck, dass es wieder Veranstatungen geben wird?



