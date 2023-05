38. AMTK Rally Velenje: Vorschau MRC

An diesem Wochenende (25.-27. Mai 2023) starten 34 Mitropa Rally Cup Teams aus 6 Nationen zum 3. Wertungslauflauf in der diesjährigen Meisterschaft. Im slowenischen Velenje rollen die ersten Teilnehmer am Freitag um 19.30 Uhr zum Start über die Rampe, um sich dem Publikum zu präsentieren. Der Rennstart erfolgt am Samstagmorgen um 8.30 Uhr zu insgesamt 9 Sonderprüfungen über eine Renndistanz von 107 Kilometern. Die Sieger und Platzierten werden dann um 17.30 Uhr nach insgesamt 240 Kilometern auf der Zielrampe erwartet.

An diesem Wochenende (25.-27. Mai 2023) starten 34 Mitropa Rally Cup Teams aus 6 Nationen zum 3. Wertungslauflauf in der diesjährigen Meisterschaft. Im slowenischen Velenje rollen die ersten Teilnehmer am Freitag um 19.30 Uhr zum Start über die Rampe, um sich dem Publikum zu präsentieren. Der Rennstart erfolgt am Samstagmorgen um 8.30 Uhr zu insgesamt 9 Sonderprüfungen über eine Renndistanz von 107 Kilometern. Die Sieger und Platzierten werden dann um 17.30 Uhr nach insgesamt 240 Kilometern auf der Zielrampe erwartet.

Dabei kämpfen in der FIA-Kategorie 18 Teams um den Sieg, in der historischen Wertung gehen 6 Teams an den Start. Auch die Club-Championship ist mit 10 Teams hart umkämpft. Der Führende in der diesjährigen Meisterschaft, der Ungar Kristóf Klausz wird nicht am Start sein. Dafür erwarten wir einen spannenden Zweikampf der zweit- und drittplatzierten in der Meisterschaft, den Deutschen Albert von Thurn und Taxis sowie Dominik Dinkel, um die Meisterschaftspunkte.



Velenje in Slowenien liegt in einer von Wiesen und Wäldern, leicht hügeligen durchzogenen Landschaft. Die Rallyestrecken sind komplett auf Asphalt zu absolvieren. Die Sonderprüfungen sind zum Teil sehr schnell, führen aber meistens über eher enge Straßen, sodass die Ansage der Copiloten äußerste exakt erfolgen muss. Lohn der Mühen für die Teams ist im Ziel ein kühles slowenisches Bier und auf dem typischen Holzkohlengrill zubereitete Fleischspezialitäten.



Der Mitropa Rally Cup ist eine der ältesten Rallyeserien Europas. Sie wurde im Jahre 1965 gegründet. Berühmte Namen wie Sandro Munari, Franz Wittmann, „Lucky” Luigi Battistolli, Armin Schwarz, Matthias Moosleitner und Hermann Gaßner haben sich schon in die Siegerlisten der Serie eingetragen. Die Fans bezeichnen den Mitropa Rally Cup liebevoll als die „inoffizielle Rallye- Europameisterschaft für Privatfahrer”. Die Serie ist eine von der FIA (Fédération Internationale de l’Automobile) anerkannte Meisterschaft. Teilnehmer können sich in die Kategorien FIA homologierten Fahrzeuge und historische Fahrzeuge nach FIA Anhang K einschreiben.