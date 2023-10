4 Teams betroffen - auch Windischberger

Nicht die Motorsportbehörde, sondern die polizeiliche Behörde hat dafür gesorgt, dass gleich vier Teilnehmer der Central European Rally abstellen mussten. Für die - unschuldig zum Handkuß kommende WRC und die Veranstalter besonders schmerzhaft: Auch der aktuelle, vorzeitig feststehende WRC3-Weltmeister Roope Korhonen gehört zu den „Opfern“ - bei Korhonen, der eben noch die Herbstrallye beehrte, soll es wie bei den drei anderen Teams eine Unregelmäßigkeit mit der Zulassung ihres Rallyeautos geben - die betroffenen Teams konnten in der Folge nur aufgeben.



Betroffen sind auch Christian Windischberger und Peter Treybal - die beiden fielen aus allen Wolken, als sie am gestrigen Abend, nach den ersten beiden Prüfungen, am Grenzübergang Passau mit Blaulicht von der Polizei erwartet wurden. Ihr Citroen DS3 R5 soll nicht den Zulassungsanforderungen der Gemeinde Passau entsprechen...



Christian Windischberger betonte gegenüber motorline.cc, dass es sich bei dem Fahrzeug um jenen Citroen handelt, den Stohl Racing die letzten Jahre immer wieder zum Einsatz brachte. Windischberger: „Mit dem gleichen Kennzeichen. Zuerst wollte man uns stattdessen ein deutsches Kennzeichen zuordnen, dann jedoch hat der zuständige Beamte gemeint, er bleibe bei der Entscheidung, dass wir nicht weiterfahren dürfen.“



Was Windischberger ganz besonders ärgert: „Grund nannte man uns keinen, stattdessen verwies man auf das Amtsgeheimnis.“ Verständlich ist: „Für uns als kleines Privatteam ist das extrem ärgerlich...“