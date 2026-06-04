AARC, ET König Rallye: Vorschau

Da die beiden derzeit Führenden der AART, die Ungarn Erdi/Kerék und ihre Landsleute Fischer/Buna und die in der AARC Führenden Szilagyi/Molnar und die Zweitplatzierten Tschechen Vecerka/Zigler in Judenburg wegen Terminüberschneidungen nicht dabei sein können, ist zu erwarten, daß die 8 Teams aus Österreich und die 5 ausländischen Teams das Zwischenergebnis nach Judenburg wohl kräftig verändern werden.



# In der AART-4WD werden 3 Teams um Punkte kämpfen, wobei Markus Steinbock & Harald Bachmayer, die derzeit am 2. Platz liegen die große Chance haben, als neue Führende der AART zur nächsten Rallye fahren zu können.



Eugen Friedl & Helmut Aigner wollen sich auf das Podium nach vorne kämpfen und Peter Hopf & Stefan Heiland, die neu in die AART eingestiegen sind, könnten bei ihrer eigenen Rallye die Basis für ein gutes Ergebnis in der AART-Gesamtwertung schaffen.



# In der AARC-2WD werden 5 Teams aus Österreich, 4 Teams aus Italien und ein Team aus Deutschland die selektiven Sonderprüfungen in der Steiermark unter ihre Räder nehmen.



Die Brüder Max & Ben Maier kommen als Drittplatzierte nach Judenburg und wollen als neue Führende des AARC über die Zielrampe fahren.

Thomas Regner & Nadine Kellner wollen sich in Judenburg vom fünften Gesamtrang der Zwischenwertung in Richtung Podium nach vorne kämpfen und Gerald Hopf & Richard Haberl wollen ihren siebenten Platz der Zwischenwertung verbessern und zusätzlich die Führung in der Klasse C3 bei ihrer Heimrally verteidigen.



Der zweite Lokal Hero Manuel Brandner möchte mit Copilotin Valentina Wallner versuchen, seinen Heimvorteil zu nützen und auf den 3. Platz in der Klasse C3 nach vorne kommen und Stefan Kellner & Gottfried Witzmann machen das Österreicher Paket komplett und werden sicher auch ganz vorne mitmischen.



# Für Italien werden 4 AARC-Teams die Fahne hochhalten und Wolfgang Irlacher aus Deutschland wird mit Karin Cerny die Delegation der ausländischen Teams abrunden.



Alessandro Prodorutti & Maurizio Lazzer, die durch ihren Ausfall bei der QRR nur am neunten Gesamtrang des AARC und derzeit am zweiten Platz in der Klasse C3 liegen, wollen sich den ersten Platz in der C3 holen.



Alberto Mlakar & Cristina Delbello, die Führenden der Klasse C4 und Vierten der AARC- Zwischenwertung haben ihren Fokus auf das Podium der Gesamtwertung gelegt. Alessandro Beltramini & Stefano Peresutti, die Zweitplatzierten der Klasse C4, möchten wie auch Marco Crozzoli, der noch auf der Suche nach einem Ersatzcopiloten ist, wichtige Punkte mit nach Italien nehmen.



Der Alpe Adra Rally Club erklärt: "Wir wünschen unseren Teams eine gute Anreise in die schöne Steiermark und eine unfallfreie und erfolgreiche ET-KÖNIG Judenburg Rallye 2026."