AARC, Rally Cittá di Scorzé: Bericht

AARC-2WD:

Die ungarischen Peugeot 208 Rally4 Piloten Marcell Gutai/Martin Hajdina holten sich in Italien mit 26,3 Sekunden Vorsprung den AARC-Sieg, vor den beiden deutschen Paarungen und Markenkollegen Niki Schelle/Melanie Kalinke und Wolfgang Irlacher/Tamara Lutz.



Gutai/ Hajdina rückten damit auf den 2. Platz in der AARC Zwischenwertung nach vorne und liegen nun mit 155 Punkten nur mehr um 2 Punkte hinter dem noch führenden Ungarn Janos Szilagyi (157Pkt.), der ebenfalls einen Peugeot 208 Rally4 pilotiert.



Niki Schelle, der aus gesundheitlichen Gründen die Delta Zagreb- und die Zelezniki Rally auslassen musste, erfreute sich nun wieder bester Gesundheit und belegte mit Copilotin Melanie Kalinke den 2. Platz in Scorzé. Die beiden verwiesen ihre deutschen Markenkollegen und Freunde Wolfi Irlacher & Tamara Lutz in Scorzé auf den 3. Platz und belegen nun mit 150 Punkten den 3. Platz der AARC-Zwischenwertung und das mit nur 4 Punkten Vorsprung auf die Brüder Max & Ben Maier aus Österreich, die in Scorzé nicht dabei waren.



Am 4. Platz des AARC konnten wir in Italien das Renault Clio Rally5 Team Dario Merlic & Danijel Radovanic im Ziel begrüßen. Die beiden kroatischen Jungs haben sich angesichts des etwas schwächeren Fahrzeuges und der mangelnden Streckenkenntnis sehr tapfer geschlagen und konnten sich in der AARC-Zwischenwertung auf den 5. Platz (133 Pkt.) nach vorne arbeiten.



Am 5. Platz landeten die italienischen Neueinsteiger Alessandro Beltramini &Giulio Calligaro mit ihrem Peugeot 106 einen Achtungserfolg vor Nicola Giatti & Fabio Gressani auf einem Renault Clio Rally5, die auch den 2. Platz in der Klasse C3 hinter Merlic/Radanovic belegten.



In der Zwischenwertung rücken damit die führenden Teams noch näher zusammen und die Spannung in der AARC wird wohl nach der Rally Piancavallo und zur Rally Kumrovec noch größer werden, denn………



Gutai/Hajdina oder Schelle/Kalinke könnten schon in Piancavallo wohl die Führung in der AARC-Zwischenwertung übernehmen, wenn der derzeitige AARC-Leader Janos Szilagyi, wie schon im Vorjahr, die Rally Piancavallo wieder auslässt und Merlic/Radovanic könnten in Italien auf jeden Fall die Maier Brüder überholen, da diese alle italienische Rallys auslassen müssen, weil ihr Fahrzeug noch keinen Sicherheitstank hat.



Ausgefallen Reschenhofer/Cerny Antriebswelle in SP3 gebrochen.



AART-4WD:

In der Allrad Klasse ist in Scorzé nur ein Team angetreten, welches neu in die AART eingestiegen ist und daher hat sich auch in der AART-Zwischenwertung nichts verändert.



Massimiliano Cudiz & Franco Codromaz haben einen Skoda Fabio Rally2 an den Start gebracht und mit einem guten 12. Gesamtplatz beendet, die ersten Punkte für die AART eingefahren, gleich mal Starts in Piancavallo, Kumrovec und Carnia angekündigt und wollen, wenn alles gut geht und es Sinn macht auch bei der „Herbst Rallye“ starten.



Die beiden Italiener liegen nun mit 38 Punkten zwar erst am 7. Platz in der AART, was aber derzeit nur eine Momentaufnahme ist, denn mit 5 guten Ergebnisse ist der dritte Podiumsplatz in der AART theoretisch noch möglich.