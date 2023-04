AARC Rally Vipavska Dolina: Vorschau

Nach dem gelungenen Auftakt bei der Quattro River Rally in Kroatien, reisen die Teams des Alpe Adria Rally Club (AARC) nun nach Slowenien weiter, um die zweite Rally der Saison 2023 zu bestreiten.



Allen voran die beiden Renault Clio R3 Piloten Regner/Witzmann, die ihre derzeitige AARC-Führung nach dem ersten Lauf in Kroatien weiter ausbauen wollen. Das derzeit zweitplatzierte Renault Clio Rally 5 Team Dvorak/Jindra aus Tschechien, die drittplatzierte italienische Paarung Biondo/Croce auf Peugeot 106 16V, die viertplatzierten Österreicher Hopf/Martinelli und die Fünften der Zwischenwertung, die Kroaten Maglicic/Poljak auf Ford Fiesta Rally 4, haben wohl die größten Chancen, das Vorhaben von Regner/Witzmann zu verhindern. Natürlich können wir in Slowenien auch Kurti Jabornig und Sabine Pailer aus Österreich und Janos Locher aus Ungarn, beide auf einem Peugeot begrüßen. Niki Schelle wird in Slowenien leider fehlen, da sein Suzuki Ignis S1600, nach dem technischen Out in Kroatien noch immer nicht fit ist und wohl erst in Zagreb bei der Rally INA Delta brüllen wird.



Die Spannung in Slowenien wird aber trotzdem zusätzlich noch weiter gesteigert, da eine große Anzahl von neuen Teams ihre AARC-Saison in Ajdovscina starten werden. Es ist also angerichtet für eine sehr spannende zweiten AARC RALLY.



In der AARC-2WD werden Johann & Julia Götzl (D) auf Peugeot 208 R2, Manuel Wurm/Stefan Hackl (A) auf Peugeot Rally 4, Wolfgang Irlacher/Lutz Tamara (D) ebenfalls mit einem Peugeot Rally4, Christian Reschenhofer/Manfred Cerny (A) mit einem BMW 325i, Alessandro Prodorutti/Cinzia Moro (I) auf Peugeot 106 S16, Igor & Patrizia Repezza (I) ebenfalls auf einem Peugeot 106 Rally, Fabio Soravito/Giuseppe Solda (I) auf einem Renault Clio RS, Janos Szilagy/Robert Balai (HR/HU) auf Peugeot 208 Rally 4, und Thomas Jung/Rene Spielbichler (A) auf einem Honda CIVI TYP R, in Adjovscina ihre Rally Saison eröffnen und versuchen wichtige Punkte mit nach Hause zu nehmen.



In der AART-4WD erwarten wir die derzeit führende österreichische Paarung Daniel Mayer/Alessandra Baumann mit ihren Peugeot 208 T16, die zweitplatzierten Slowenen Darko Peljhan/Matej Car auf einen VW Polo RN4 2,0 und den Dritten der Zwischenwertung Eugen Friedl auf seinem Mitsubishi Lancer EVO IX aus Österreich, der diesmal mit Helmut Aigner als Copiloten am Start sein wird. Mit Spannung erwarten wir in Slowenien nun auch wieder den Einstieg der zweifachen AART-Gesamtsieger von 2021/2022, Alessandro Prosdocimo und Marsha Zanet aus Italien auf einem Skoda Fabia R5. Neu im Konzert der 4WD Autos können wir die beiden AART-Neueinsteiger Mitja Klemencic/ Vilijem Oslaj aus Slowenien mit einem weiteren Skoda Fabia R5 und Csaba Juhász/Bencs Zoltán aus Ungarn mit einem Mitsubishi Lancer EVO 10 begrüßen.



Wir wünschen allen Teams eine gute Anreise nach Slowenien, eine unfallfreie Rally und den erhofften Erfolg bei der 12. Rally Vipavska Dolina.