AARC Rally Vipavska Dolina: Vorschau Mayer

Die Alpe Adria Rallye Trophy geht am Wochenende (28., 29. April) in Slowenien in die zweite Runde. Mit dabei auch Daniel Mayer, der nach seinem Auftaktsieg in Kroatien als Führender der AART-Wertung bei der 12. Auflage der Rally Vipavska Dolina im Raum Ajdovscina an den Start geht. Oberstes Ziel von Daniel und seiner deutschen Co-Pilotin Alessandra Baumann? Platz 1 in der Gesamtwertung verteidigen!

Leicht wird die Aufgabe aber nicht. Denn am Start stehen rund 80 Teams, darunter auch Lokalmatador Rok Turk, mit dem sich Mayer schon in Kroatien lange Zeit einen sehenswerten Fight lieferte, ehe ihm in der letzten SP ein Reifenschaden um die Chance brachte, den routinierten Slowenen hinter sich zu lassen.



Jetzt könnte es in Slowenien zu einer Fortsetzung des Duells kommen, wenngleich Turk sozusagen als Hausherr die Sonderprüfungen in und auswendig kennt. „Diesmal ist er natürlich klar im Vorteil“, sagt Daniel Mayer, „aber Rok ist ein wirklich fairer Sportsmann, hat mir einige Onboard-Videos geschickt, die ich mir sehr gut ansehen werde. Denn für mich ist es das erste Antreten in Slowenien, dort kenne ich aktuell keinen Stein“, grinst Mayer, der deshalb auch die Besichtigung am Donnerstag sehr genau nehmen wird.



Die letzten Tage war Mayer fast rund um die Uhr damit beschäftigt, seinen Peugeot 208 T16 Rally2 wieder in Top-Zustand zu bringen: „Wir haben einige Teile gewechselt, jetzt sollte alles passen.“



Die Rallye beginnt am Freitag Abend mit der „Super Special“, am Samstag stehen dann weitere neun Sonderprüfungen auf dem Programm. Nachdem es sich um eine „100% Asphalt“-Rallye handelt, geht Mayer davon aus, dass es „eine sehr schnelle Rallye werden wird. Wichtig wird sein, dass wir schnell in einen guten Flow kommen. Gelingt uns das, ist erneut eine Top-Platzierung möglich. Ich werde aber mit Sicherheit keine Harakiri-Aktionen machen. Denn schließlich fahren wir ja auch auf die Meisterschaft. Und da kannst du dir einen Ausfall fast nicht erlauben.“