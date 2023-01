AARC: Saisonvorschau 2023

Der „Alpe Adria Rally Cup“ (AARC-2WD) und die „Alpe Adria Rally Trophy“ (AART-4WD) erfreuen sich nicht nur bei den Teams, sondern auch bei den Veranstaltern im In- und auch im Ausland immer größerer Beliebtheit.



Der Grundgedanke, österreichischen Teams die Möglichkeit zu geben, zu günstigen Konditionen im nahen Ausland Rallyes fahren zu können und den verschiedenen Veranstaltern ein größeres und internationaleres Starterfeld zu bieten, stand schon immer im Mittelpunkt des „Alpe Adria Rally Clubs“ und ist bis heute der Grundstein des Erfolges. Seit der Gründung des AARC im Jahr 2010 wurden immerhin an die 200 Starts von ausländischen Teams bei Rallyes in Österreich registriert.



Wolfgang Troicher erklärt: „Eine Win-Win Situation also für alle Beteiligten und ich denke, dass in Zeiten wie diesen, wo Wirtschaftskrisen, Teuerungen und die Umweltpolitik einen enormen Gegenwind auslösen können, unser AARC-Konzept und die damit verbundene grenzübergreifende Zusammenarbeit noch wichtiger werden als je zuvor...“



2010 als italienische Serie von Angelo Rossi und Wolfgang Troicher gegründet, dann als österreichische und später sogar als FIA-Serie international bekannt geworden, wird der AARC nun aus finanziellen Gründen seit einigen Jahren als offizielle und legale Clubmeisterschaft des „Alpe Adria Rally Clubs“ durchgeführt.



Die 13. AARC- Rallye Saison bringt eine noch größere Auswahl an Veranstaltungen. Drei neue und selektive Rallyes sind dazu gekommen. Ein neues und einzigartiges Reglement bietet mehr Auswahlmöglichkeiten und wenn sich noch mehr Teams beim AARC einschreiben, gibt es noch höhere Siegesprämien.



Was ist neu



2023 gibt es nun erstmals die Möglichkeit aus 8 Rallyes in 4 Ländern zu wählen. Einzigartig ist heuer, dass zwei alternative Rallyes („Joker-Rallyes“) am Programm stehen, was nun dazu führt, dass zwar 9 Rallyes angeboten werden, aber nur bei 8 Rallyes gestartet werden darf. Die 6 besten Ergebnisse werden in die Endwertung aufgenommen. Dadurch wird nun garantiert, dass Teams mit weniger Budget auch große Chancen auf den Gesamtsieg haben und Preisgelder in den Klassen- und der Gesamtwertung holen können.



Hochspannung bis zur letzten Rallye



Die Saison 2022 war eine extrem spannende Saison und die Titelentscheidungen in AARC-2WD und der AART-4WD sind beide erst bei der Herbst Rallye in Dobersberg gefallen. Italienische Teams haben in beiden Wertungen dominiert und die Gesamtsiege und damit die goldenen und silbernen Jochen nach „Bella Italia“ mitgenommen.



Die beiden österreichischen Teams Regner/Witzmann und Eibisberger/Winklhofer haben mit ihren dritten Plätzen in der AARC und AART die Ehre der Österreicher noch gerettet und die bronzenen Jochen mit nach Hause nehmen können.



Für Spannung in der Saison 2023 ist wieder gesorgt



2023 wollen nun die Teams aus Österreich und Deutschland zurückschlagen und den Italienern richtig einheizen - die Herausforderung wurde angenommen. Wie man hört, werden die Italiener einige Teams mehr einsetzen, um wieder für Italien zu siegen und auch aus Slowenien und Kroatien werden Teams erwartet..



Troicher erklärt: „Werde auch du ein Clubmitglied der „ALPE ADRIA RALLY FAMILIE“ und kämpfe um hohe Preisgelder, um die Ehre und um einen der heiß begehrten „JOCHEN“. Deine Anmeldung ist ab sofort möglich! Es gibt keinen Nennschluss!“



Informationen zum Reglement, den Preisgeldern und den „Joker-Rallyes“ findest Du auf unserer Homepage unter: www.alpeadriarallyclub.eu



Troicher: „Wie freuen uns auf Dich, die AARC-Rallye Saison 2023 und auf die selektiven Rallyes in Kroatien, Slowenien, Italien und Österreich.“



AARC/AART Rallye Kalender 2023



31.03-02. April QUATTRO RIVER RALLY - KROATIEN

SS/SP ca. 106 km

28.-29. April RALLY VIPAVSKA DOLINA – SLOWENIEN

SS/SP ca. 128 km

16.-17. Juni RALLY INA DELTA - KROATIEN

SS/SP ca. 110 km

01.- 02.Juli RALLY ZELEZNIKI – SLOWENIEN

SS/SP ca. 100 km

05. - 06. August RALLY CITTÀ DI SCORZÈ – ITALIEN

SS/SP ca.65 km - keine historischen Fahrzeuge!

11.- 12. August MÜHLSTEIN RALLYE – ÖSTERREICH

SS/SP ca. 100 km

02. - 03. Sept. RALLY PIANCAVALLO – ITALIEN - Joker-Rallye 1 *

SS/SP ca. 75-90 km

7. 08. - 09. Sept. RALLY KUMROVEC – KROATIEN - Joker-Rallye 2 *

SS/SP ca. 100 km

20. - 21. Oktober HERBST RALLYE – ÖSTERREICH

SS/SP ca. 100 km

*Joker - Rallye 1 – alternative Rallye für die Rally-Kumrovec!

*Joker - Rallye 2 - alternative Rallye für die Rally-Piancavallo!

Achtung: Es ist nur möglich bei einer dieser beiden “Joker-Rallyes” zu starten!