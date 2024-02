AARC Vorschau 2024

Für alle Teams, die einmal auch andere Sonderprüfungen in anderen Ländern erleben wollen, ist der AARC die richtige Wahl!



Der Alpe Adria Rally Club ist…

FAMILIÄR - KOSTENGÜNSTIG – KOMPAKT – ANSPRUCHSVOLL!



Unter diesem Motto bietet der AARC seinen Mitgliedern seit Jahren ein besonderes Konzept an, welches heuer bereits von vielen Teams aus 8 Nationen gerne angenommen wurde. 22 Teams haben bereits ihren Start zugesagt und da es keinen Nennschluss beim AARC gibt, dürften bis zur ersten Rally in Kroatien und auch im Laufe der Saison wohl noch einige Teams dazukommen.



Das Konzept des AARC:

Wie in den letzten Jahren kommen nur die besten 6 Ergebnisse in die Endwertung. Suche Dir einfach deine Lieblingsrallys aus!

Getrennte Wertung für AARC (2WD) und AART (4WD)

Dadurch wird die Chancengleichheit bewahrt!

Hohe Rabatte auf das Startgeld für AARC/AART Teams bei allen Rallys.

Das Budget der Teams wird dadurch entlastet!

Ein ausgewogenes Reglement garantiert für mehr Chancengleichheit.

Auch für schwächere Fahrzeugen gute Platzierungen und Preisgelder möglich.

Preisgelder in allen Klassen und für die Gesamtsieger werden ausgeschüttet



Chancengleichheit durch eine große Auswahl an Rallys:

Das Angebot von 10 Veranstaltungen mag auf den ersten Blick etwas viel erscheinen. Aber nachdem nur die besten 6 Ergebnisse gewertet werden, relativiert sich dies wieder.



Auch das speziell in der zweiten Jahreshälfte sehr dicht gedrängt Programm an Rallys erscheint auf den ersten Blick sehr viel. Aber auch das relativiert sich wieder, denn nicht alle Teams können bei den Rallys in Italien starten, da in Italien für alle Fahrzeuge bereits die FIA-Sicherheitstanks vorgeschrieben sind.



Wer also noch keinen FIA-Sicherheitstank hat, kann als Alternative zu den italienischen Rallys einfach bei der „Mühlstein-Rally“ oder bei der „Rally-Kumrovec“ seine Punkte einfahren. Damit hat die große Auswahl an Rallys wieder einen Sinn und für Chancengleichheit ist damit auch wieder gesorgt!



NEU IM KALENDER 2024:

Wir freuen uns, die „10. Rally Valli della CARNIA“ am 28/29. September wieder im Programm zu haben. Diese, weit über die Grenzen hinaus bekannte und beliebte Rally im Norden von Italien, wird wohl die Herzen von einigen Piloten wieder höherschlagen lassen.



WERDE AUCH DU EIN MITGLIED DER AARC – FAMILIE 2024!

Alle Dokumente findest Du unter: www.alpeadriarallyclub.eu

Es gibt keinen Nennschluss!



Wir freuen uns auf deine Anmeldung und auf die neue AARC-Rally Saison 2024!



Official Calendar/ offizieller Kalender AARC/AART 2024





05/07. April 3. Quattro River Rally CROATIA

ca. 110 km SP/SS Karlovac



10/11. May 13. Rally Vipavska Dolina SLOVENIA

ca. 100 km SP/SS Ajdovscina



07/09. June 50. Zagreb Delta Rally CROATIA

ca. 120 - 140 km SP/SS Zagreb



29/30. June 11. Rally Zelezniki SLOVENIA

ca. 90 - 100 km SP/SS Zelezniki



03/04. August 21. Rally Citta di Scorzé ITALIA

ca. 65 km SP/SS Scorzé



09/10. August 6. Mühlstein Rally AUSTRIA ca. 100 km SP/SS Perg



31.Aug./01.Sept. 37. Rally Piancavallo ITALIA

ca. 80-90 km SP/SS Maniago



06/07. September 13. Rally Kumrovec CROATIA

ca. 100 km SP/SS Kumrovec



9.) 28/29. September 10. Rally Valli della Carnia ITALIA

ca. 100 km SP/SS Ampezzo



10.) 11/12. Oktober 27. Herbstrally AUSTRIA

ca. 100 km SP/SS Dobersberg