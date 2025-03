Am 5/ 6. April ist die Winterpause für die AARC-Teams endlich vorüber. Südlich von Zagreb, rund um die Stadt Karlovac, wird mit der 4. Quattro River Rally (QRR) die Rally Saison 2025 des AARC eröffnet. 20 Teams aus der AARC-2WD-Wertung (AARC) und 5 Teams aus der AART-4WD-Wertung aus 6 Nationen werden beim Auftakt in Kroatien dabei sein.



Nachdem in den ersten Jahren die Italiener und dann die Österreicher die dominanten Teams im „Alpe Adria Rally Cup“ waren, gingen 2024 erstmals der AART-Titel an Slowenien (Peljhan/Car) und der AARC-Titel an Tschechien (Dvorak/Kalkus).

2025 soll sich das alles wieder drehen!



# 9 Teams aus Österreich:



In der AARC wird Thomas Regner, der AARC-Meister von 2023 und Vizemeister von 2024, mit seiner neuen Copilotin Nadine Kellner am heißen Sitz in seinem Peugeot 208 Rally4 versuchen den Titel 2025 wieder nach Österreich zu bringen. Auch Gerald Hopf mit seinen Copiloten Martinelli/Brandner auf Opel Corsa D OPC, die im Vorjahr den dritten Gesamtrang einfahren konnten, werden gemeinsam mit Max & Ben Maier mit ihrem Ford Fiesta und Stefan Kellner auf einem Citroen C2 R2 die Fahne für Österreich hochhalten.

Christian Reschenhofer & Manfred Cerny werden ihre brüllende BMW 325 i Heckschleuder zünden und für Freudensprünge ihrer Fans sorgen. Unser Rally Urgestein Kurt Jabornig und seine Copilotin Sabine Pailer werden zwar in Karlovac wegen Terminüberschneidungen der Copilotin fehlen, aber später in den Cup einsteigen.



Markus Steinbock & Harald Bachmayer, die AART-Vizemeister aus dem Vorjahr, sind natürlich auf Hyundai i20 R5 auch wieder dabei.

Ihr erklärtes Ziel ist es, heuer den „Golden Jochen“ mit nach Hause zu nehmen, vorausgesetzt ihre Berufe lassen ihnen Zeit für mehr Rallys.



Christian Luif, der vor einigen Jahren schon im AARC mit einem Opel Corsa Rally4 ganz vorne dabei war, wird heuer einen Citroen DS3 Rally5 aus dem Hause Waldherr pilotieren und die Kärntner Paarung Alfred Kramer Junior & Jürgen Rausch werden bei der QRR eine Mitsubishi Lancer EVO von Schmollengruber und bei weiteren Rallys einen Skoda Fabia R5 einsetzen.



# 5 Teams aus Tschechien:



Patrik Kder & Co Milan Skolka werden einen weiteren Peugeot 208 Rally4 und auch Tomas Vecerka & Michal Cibulka einen Opel Corsa Rally4 einsetzen und wollen in Karlovac die ersten Punkte sammeln.



Auch diese beiden Teams haben ihren Anspruch auf den AARC-Titel 2025 angemeldet. Martin Kder & Radek Sladovsky, Jan Schmied & Tomas Lovec und die Vater - Sohn Paarung Josef & Jaroslav Urban werden ihre drei Skoda 130 LR wieder mehr als quer über die SPs prügeln und dabei auch wieder sehr schnelle Zeiten in den Asphalt brennen.



# 5 Teams aus Italien:



Die schnellen Italiener Fabio Soravito & Giuseppe Solda auf einem Renault Clio N3 und Alessandro Prodorutti auf seinem Renault Clio Rally5, werden gemeinsam mit Andrea Faccin & Fabio Giuriato auf einem Mini Copper S und Alessandro Biondo auf seinem Peugeot 106 S16 versuchen in Kroatien, für Bella Italia wichtige Punkte einzufahren.



In der AART haben wir mit Matteo Bearzi & Janira Chialiana auf einem Skoda Fabia R5 EVO wieder ein neues Team in der großen Klasse.

Matteo hat in Italien schon einige beachtliche Erfolge gefeiert und ist nebenbei auch der Veranstalter der „Rally Valli della Carnia“.



# 3 Teams aus Deutschland:



Niki Schelle & Copilotin Melanie Kalinke werden heuer einen Großangriff mit einem Peugeot 208 Rally4 starten und versuchen, gemeinsam mit ihrem deutschen Markenkollegen Wolfgang Irlacher, ebenfalls mit einem Peugeot 208 Rally4, den AARC-Titel für Deutschland zu holen.



In der AART werden wir Manuel Kößler & Benedikt Hofmann in Kroatien begrüßen können, die ihren wunderschönen Hyundai i20, den sie im Vorjahr bei der QRR zerstört und wieder neu aufgebaut haben, an den Start bringen werden. Die beiden sympathischen Deutschen werden alles versuchen den AART- Titel 2025 in ihre Heimat zu entführen.



# 2 Teams aus Kroatien:



In der AARC können wir Dario Merlic & Danijel Radovanic mit ihrem Renault Clio Rally5 als AARC Neueinsteiger begrüßen und natürlich ist auch der Ungar Janos Locher mit seinem Peugeot 106 16V mit einer kroatischen Lizenz wieder dabei.



# Aus Serbien sind derzeit Andrej Jasic & Mirko Stanic mit ihrem Citroen DS3 R1 beim AARC angemeldet und wenn die beiden mehr Rallys wie im Vorjahr bestreiten sollten, ist eine Platzierung ganz vorne möglich.

.

# Aus Slowenien dürfen wir wieder zwei AARC Neueinsteiger begrüßen.

Aljaz Rovan &Hana Vihtelic wollen auf einem VW Polo 1,4 16V die Ehre

für Slowenien retten, nachdem Darko Peljhan heuer wegen einer Verletzung nicht dabei sein kann.



Es ist also angerichtet für eine spannende Rally-Saison 2025 und aus Erfahrung werden bis zur zweiten und dritten Rally noch einige Teams zur AARC-Familie dazustoßen. Denn es gibt beim AARC keinen Nennschluss!

Bei einer Auswahl von 10 Rallys und der Wertung von den 6 besten Ergebnissen ist ein Einstieg in AARC oder AART selbst nach der vierten Rally noch absolut sinnvoll.



Infos unter: www.alpeadriarallyclub.eu