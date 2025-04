AARC: Vorschau Vipavska Dolina

Neben der Jaques Lemans Rally, der Rally Ronde in Gemona und der Rally Ronde in Tolmezzo, war die Rally Vipavska Dolina von Anfang ein fixer Bestandteil des AARC.



Durch die jahrelange gute Zusammenarbeit mit dem Veranstalter Silvan Lulik, ist es mir dann auch 2019 gelungen die Austrian Rally Challenge bei dieser großartigen Rally unterzubringen.



Die traumhaften Sonderprüfungen, die schon bei der Saturnus Rally vom Team Troicher/Deticek bewältigt wurden, sind noch heute eine große Herausforderung für alle unsere Teams aus 8 Nationen. Ein besonderes Highlight aus der Sicht der Fans und der Aktiven ist wohl der Stadtrundkurs, der am Freitag am Abend als Auftakt der Rally direkt in der Stadt Ajdovscina gefahren wird. Unmittelbar neben dem Servicepark, der sich auch direkt im Stadtkern befindet, gibt es auch für die Mechaniker die Möglichkeit sich unter die vielen tausend Fans zu mischen und ihre Teams hautnah bei der Arbeit zu beobachten. Eine großartige Stimmung, die niemand mehr vergisst und die viele Fans und Aktive auch immer wieder zurück zu dieser Rally führt.



AARC-2WD: Max und Ben Maier blasen vom 5. Platz zum Angriff!



Aus Sicht des AARC ist einiges an Spannung zu erwarten, da die Punkteabstände nach der ersten Rally in Kroatien naturgemäß schon sehr eng sind. Die ersten 5 Plätze der Zwischenwertung werden auch von 5 verschiedenen Nationen belegt!



Szilagy/Csáki aus Kroatien/Ungarn führen derzeit die AARC-Rangliste mit 53 Pkt. an und wollen in Slowenien ihren Vorsprung gegen die Tschechen Vecerka/Cibulka (52Pkt.) und dem immer stärker werdenden drittplatzierten Team aus Deutschland Schelle/Kalinke (46Pkt.) behaupten.



Am vierten Platz der AARC-Zwischenwertung befinden sich die Italiener Biondo/Lazzar (45 Pkt.) und am fünften Platz Maier/Maier aus Österreich (44Pkt.) die in Slowenien einen Großangriff starten wollen.

Natürlich werden auch die direkten Verfolger Kder/Skolka (Pl.6) aus Tschechien. Regner/Kellner (Pl.7) aus Österreich, Prodorutti (7.Pl.) aus Italien, Hopf/Martinelli (9Pl.) und Reschenhofer/Cerny und Jabornig/Pailer aus Österreich in Slowenien erwartet.



Weiters haben sich auch Jasic/Stanic aus Serbien, Faccin/Giuratto aus Italien, Merlic/Radovic aus Kroatien, die Einheimischen Rovan/Vitelic, die Ungarn Locher/Somogyi und die drei tschechischen Quertreiber Kder/Sladkovsky, Urban/Urban und Schmied/Lovec in Ajdovscina angesagt.



AART-4WD:



Kössler/Hoffmann haben bei ihrem ersten Start in Kroatien einen lockeren Sieg in der AART eingefahren und nun kommen die beiden Deutschen mit 55 Punkten als AART-Führende zur Rally Vipavska Dolina.

Ob die derzeit Zweitplatzierten Österreicher Steinbock/Bachmayer (48 Pkt.) in Slowenien dabei sein werden ist zu diesem Zeitpunkt unsicher. Genauso unsicher wie der Einstig von Eugen Friedl in die AART, der derzeit noch auf der Suche nach einem Copiloten ist und Christian Luif der in Slowenien erstmals in der AART mit einem Citroen DS3 R5 starten will.

Fest steht aber schon jetzt, dass Kramer/ Rausch, die sich derzeit am dritten Zwischenrang befinden aus Budgetgründen nicht dabei sein werden und das Matteo Bearzi, der Veranstalter der Rally Carnia mit Janira Chialina am Copiloten Sitz, mit einem Skoda Fabia R5 in Slowenien in die Alpe Adria Trophy (AART) einsteigen wird.



Auf geht’s in den Süden. Nennschluss Vipavska Dolina am Montag 28.04. um 18:00 Uhr