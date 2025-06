AARC: Zagreb Delta Rally

AART-4WD:

Die beiden Deutschen haben von Anfang gezeigt, dass sie mit ihrem Hyundai i20 in der Lage waren ganz vorne mitzumischen, wenngleich sie selbst mit nicht zu großen Erwartungen in die Rally gestartet waren. Als dann aber der eigentliche Favorit und Mehrfachsieger Rok Turk am Samstag durch Motorproblemen bis auf den 18. Gesamtrang durchgereicht wurde, bekam der Ehrgeiz des deutschen AART-Teams eine Extraportion Motivation ab.



Kößler/Baumann fuhren in den Sonderprüfungen 4/5/6 gleich mal ihre ersten Gesamtbestzeiten und eröffneten, vom dritten Zwischenrang aus, die Jagd auf ihre beiden Hyundai i20 Markenkollegen Hrzenjak/Gomizelj aus Slowenien und den Italienern Bernini/Mattucci, sodass sie am zweiten Tag, mit nur 0,6 Sekunden Rückstand auf die beiden Italiener zur SP 9 fuhren.



Die zu diesem Zeitpunkt Drittplatzierten Slowenen Hrzenjak/Gomizelj haben ihren Hyundai 20 in der SP 13 „entsorgt“. Kößler/Baumann haben den Druck nochmal erhöht und schließlich mit 22,6 Sec. Vorsprung auf Bernini/Mattucci, die 51. Zagreb Delta Rally und die AART gewonnen.

Rok Turk hatte am zweiten Tag keine technischen Probleme mehr und konnte sich im Ziel noch über einen dritten Gesamtrang freuen.



Die beiden Kärntner Alfred Kramer und Jürgen Rausch zeigten mit ihrem sehr unterlegenen Mitsubishi Lancer EVO IX den ganzen Tag eine großartige Leistung, was letztendlich für den guten 6. Gesamtrang in der Rally und für den 2. Platz in der AART reichte. Man darf gespannt sein, wenn die beiden Österreicher bei der „Rally Valli della Carnia“ und der „Rally Kumrovec“ mit einem Skoda Fabia R2 zum Angriff blasen werden.



Roberto Camporese und Francesco Maggiolino konnten in Zagreb mit ihrem VW Polo leider nicht dabei sein, da sich der Pilot kurz zuvor seine Hand gebrochen hat und auch Bearzi/Chialina und Steinbock/Bachmayer haben die Zagreb Rally ausgelassen, sodass nun Kramer/Rausch mit 90 Punkten am 2. Platz in der AART-Zwischenwertung vor Steinbock/Bachmayer mit 89 Punkten liegen.



Bei der „Rally Zelezniki“, Ende des Monats, werden nun Kößler und Kramer aus beruflichen Gründen nicht dabei sein. Für Steinbock (Pl.3), Bearzi (Pl.4) und Camporese (Pl.5) eröffnet sich damit die Chance wieder näher an Kößler heranzukommen und auch Kramer wieder zu überholen.



AARC-2WD:

Janos Szilagyi und Robert Buzas haben mit ihrem Peugeot Rally4 von Anfang an ihrer Favoritenrolle entsprochen und einen Sieg im AARC eingefahren, nachdem ihr größter Konkurrent Niki Schelle aus gesundheitlichen Gründen nicht starten konnte.



Einzig die beiden Österreicher Max und Ben Maier konnten das Tempo von Szilagyi halbwegs mitgehen, wenn sie nicht von insgesamt 4 unerklärlichen Reifenschäden schon zu Beginn der Rally gestoppt worden wären. Die Motivation war zu dem Zeitpunkt am Boden und ob eventuell ein Folgeschaden noch mehr anrichten könnte, stand im Raum. Aus Vernunft entschieden sich die Maiers nicht mehr weiterzufahren, denn ein größerer Schaden würde eventuell den Start bei der Rally Zelezniki in 14 Tagen gefährden.



Ein Entschluss, der sich im Nachhinein für richtig erwies, denn ihre direkten Verfolger im AARC, Alessandro Biondo und Manuel Lazzar mussten ihren Peugeot 106 16V auch am Ende des ersten Tages mit einem Getriebeschaden abstellen und somit bleibt der Punkteabstand der beiden Teams gleich.



Den 2. Platz in der AARC holten sich die beiden Kroaten Dario Merlic und Danijel Radovanic auf ihrem Clio Rally5. Die beiden konnten sich damit vom 10. auf den fünften Rang der AARC-Zwischenwertung nach vorne arbeiten, werden aber in Zelezniki auch nicht dabei sein.

Aljaz Rovan und Hanna Vihtelic haben ihren Start in Zagreb kurzfristig abgesagt.



Bei der Rally Zelezniki (28/29.Juni) wird es also noch vor der Sommerpause auch im AARC wieder richtig spannend werden, denn die Verfolger von Platz 2-5 liegen sehr knapp zusammen.