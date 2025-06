AARC, Zagreb Delta Rally: Vorschau

Leider sind solche langen Rallys aber auch immer eine wesentlich größere Belastung für das Budget eines Teams und daher haben sich weniger Teams wie gewohnt angemeldet.



8 AARC-Teams aus 5 Nationen haben sich unter die insgesamt nur 45 genannten Teams gemischt und werden versuchen möglichst viele Punkte in ihre Heimat mitzunehmen.



AARC-2WD: Punktegleichstand von Janos Szilagyi und Niki Schelle!

Der Lokalmatador/Ungar mit kroatischer Lizenz Janos Szilagyi, der derzeit ex aequo mit Niki Schelle mit 102 Punkten die Tabelle anführt, will seinen Heimvorteil ausnützen und gilt auf Grund des Fernbleibens von Niki Schelle, der aus gesundheitlichen Gründen nicht in Zagreb starten kann, wohl als Favorit im AARC in Zagreb.



Große Chance 1: Die Maierbrüder haben auf Angriffsmodus gestellt!

Max & Ben Maier, die derzeit mit ihrem Ford Fiesta ST den 3. Platz in der AARC Zwischenwertung (91Pkt.) mit nur 11 Punkten Rückstand auf Szilágyi belegen, eröffnet sich in Kroatien eine große Chance. Sollten die beiden Österreicher ihre perfekte Performance der letzten Rallys auch diesmal wieder zeigen können, ist in Zagreb eine weitere Verbesserung in der AARC Zwischenwertung möglich und vielleicht sogar die Basis für ein sensationelles Jahresergebnis gelegt. Wer weiß…



Große Chance 2: Für die Italiener Biondo/Lazzar

Auch Alessandro Biondo & Manuel Lazzar, die mit 88 Punkten nur drei Punkte hinter den Maier Brüdern liegen, haben in Kroatien ebenfalls die Möglichkeit in der Zwischenwertung einen großen Schritt nach vorne zu machen.

Auch für die beiden schnellen Italiener mit ihrem motorisch unterlegenen Peugeot 106 16V ist alles möglich. Wer weiß….



Zweiter Lokalmatador mit viel Potential: Dario Merlic & Danijel Radovanic

Die beiden jungen Talente Merlic & Radovanic, haben schon bei der „QRR“ und der „Rally Vipavska Dolina“ durch sehr schnelle Zeiten gezeigt, welches Potential ihn ihnen und ihrem Renault Clio Rally5 steckt. Bleibt zu hoffen, dass die beiden Kroaten nicht wieder von so vielen Reifenschäden und Kleinigkeiten gebremst werden und bei ihrer Heimrally ihr volles Potential ausschöpfen können. Wer weiß….



Großes Kämpferherz mit kleinem Auto: Rovan/Vhitalic VW-Polo 1,4

Aljaz Rovan & Hana Vihtelic haben bei der QRR und bei der Rally Vipavska Dolina gezeigt, dass man mit Kampfgeist und mit Herz auch mit einem relativ schwachen Fahrzeug beim AARC aufzeigen kann. Derzeit liegen die beiden jungen Slowenen mit ihrem VW-Polo 1,4 in der Klasse C4 am 4. Platz und nach der Zagreb Delta Rally vielleicht dann schon auf dem 2. Platz der Klasse C4. Wer weiß....





AART – 4WD: Favoritenrolle für Manuel Kössler.

Manuel Kössler, der nach zwei Siegen in Folge mit seinem Co Benedikt Hofmann auf seinem Hyundai i20 mit 110 Pkt. in Führung der AART liegt, wird in Kroatien mit Alessandra Baumann am heißen Sitz antreten und versuchen seinen Vorsprung auszubauen, da einige Rallys im Sommer aus beruflichen Gründen ausfallen müssen.



Zweit- und Drittplatzierte Teams der AART-Zwischenwertung nicht am Start.

Das zweitplatzierte österreichische Hyundai i20 Team Steinbock/Bachmayer, wird in Kroatien aus beruflichen Gründen fehlen und auch die beiden drittplatzieren Italiener Bearzi/Chialina lassen ihren Skoda Fabia R5, genauso wie die Österreicher Friedl/Aigner ihren Mitsubishi EVO 9 an diesem Wochenende in der Garage stehen.



Große Chancen für die Verfolger: Camporese/Maggiolino & Kramer/Rausch

Damit ist zu erwarten, dass die Italiener Roberto Camporese & Francesco Maggiolino auf ihrem VW-Polo Rally5 (derzeit 4. Platz) und die beiden Österreicher Alfred Kramer & Jürgen Rausch mit einem Mitsubishi Lancer EVO (derzeit 5. Platz), sich nun weit nach vorne arbeiten werden. Wenn alles gut läuft, ist Platz 2 und 3 der AART Zwischenwertung für beide Teams durchaus möglich. Wer weiß……