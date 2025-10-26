RALLYE

  • Motorline auf Facebook
  • Motorline auf Twitter
Suche ein- und ausblenden.
ADAC plant WRC-Comeback Donnern ab 2027 WRC-Boliden über die Nürburgring-Nordschleife?
FIA WTCR

Rallye-WM-Lauf auf dem Nürburgring?

Die Rallye-Weltmeisterschaft soll in Zukunft wieder in Deutschland fahren - Was für die Austragung eines WRC-Laufs rund um den Nürburgring spricht

2026 wird die Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) nicht in Deutschland antreten. Nach drei Ausgaben wurde die Rallye Zentraleuropa in diesem Jahr letztmals durchgeführt. Zwar kam die Drei-Länder-Rallye bei Teilnehmern und Zuschauern gut an, allerdings erwies sich die Organisation und Finanzierung einer Veranstaltung über mehrere Ländergrenzen hinweg als schwierig und ineffizient.

Allerdings wird es auch zukünftig Rallyesport in der Region rund um Passau geben. Der ADAC Südbayern hat bereits angekündigt, dass die 3-Städte-Rallye im nächsten Jahr zurückkehren soll. Aus den Strukturen der Traditionsveranstaltung war der deutsche Anteil an der Rallye Zentraleuropa hervorgegangen.

Mittelfristig will der ADAC die WRC wieder nach Deutschland holen. Und dabei gerät eine Lösung in den Blickpunkt, die bei vielen Motorsportfans für Begeisterung sorgen könnte: Ein WM-Lauf rund (und möglicherweise auf) dem Nürburgring.

Servicepark am Nürburgring, Prüfungen an der Mosel?

Entsprechende Überlegungen gibt es bereits seit längerem, und am Rande der Rallye Zentraleuropa kochten die Spekulationen in der vergangenen Woche erneut hoch. "Für die nächste Saison wird es noch nicht klappen, aber für einige Etappen und den Servicepark auf die [Nürburgring] Nordschleife zu gehen, sind Teil der Pläne für die Zukunft", wurde eine namentlich nicht genannte, hochrangige Quelle vom Portal DirtFish zitiert.

Die Überlegungen zur Austragung eines WRC-Laufs rund um den Nürburgring sind in der Tat mehr als lose Gedankenspiele. Im Fahrerlager der Grand-Prix-Strecke fände der Servicepark eine perfekte Infrastruktur. Fachliche Expertise zur Organisation einer Rallye auf höchstem Niveau gäbe es im ADAC Mittelrhein.

Der Lokalverband richtet seit 2021 die Rallye Mittelrhein aus. Der Lauf zur Deutschen Rallye-Meisterschaft nutzt dabei Wertungsprüfungen an der Mosel, die früher im Rahmen der Rallye Deutschland gefahren wurden. Die Entfernung vom Nürburgring bis zur Mosel würde eine Integration in einen neuen WRC-Lauf in Deutschland ermöglichen. Theoretisch wäre auch eine Rückkehr auf den Truppenübungsplatz Baumholder und die legendäre Wertungsprüfung "Panzerplatte" denkbar - wenn auch zum Preis sehr langer Verbindungsetappen.

Rallye auf der Nordschleife wäre nichts Neues

Aber auch rund um den Nürburgring würde der Rallyesport kein Neuland betreten. Dort wird alljährlich im November die Rallye Köln-Ahrweiler ausgetragen. Höhepunkt dieser Veranstaltung, die sich vor allem an Fahrzeuge aus der Youngtimer-Klasse richtet, ist die Wertungsprüfung "Feste Nürburg".

Bei dieser werden große Teile der Nürburgring-Nordschleife befahren - allerdings in umgekehrter Richtung. Ein solch außergewöhnliches Erlebnis mit WRC-Autos und den Top-Fahrern der Rallye-WM würde sicherlich nicht nur Rallyefans an die "Grüne Hölle" locken.

Ob es schon 2027 dazu kommt, ist aktuell aber ungewiss. Dies liegt auch an der ungeklärten Zukunft des WRC-Promoters. Im August dieses Jahres hatte der Automobil-Weltverband FIA erklärt, einen neuen Vermarkter für die Rallye-WM zu suchen. Die Unsicherheit über den zukünftigen Ansprechpartner erschwert vor allem die finanzielle Planung eines möglichen WM-Laufs.

Ein komplettes Comeback der klassischen Rallye Deutschland, wie sie bis 2019 im Rahmen der WRC ausgetragen wurde, ist aktuell ausgeschlossen, nachdem sich der ADAC Saarland im Jahr 2021 als Ausrichter zurückgezogen hatte.

Motorsport-Total.com

Ähnliche Themen:

Evans im WRC-Titelkampf

"Ogier wird nur schwer zu schlagen sein"

Elfyn Evans will Sebastien Ogier im WRC-Titelrennen Paroli bieten: Doch der Franzose ist in Topform und jagt seinen neunten Weltmeistertitel

WRC2-Champion Oliver Solberg

Kommt jetzt das Rally1-Comeback?

Oliver Solberg krönt seine Saison mit dem WRC2-Titel und spricht über seine Chancen auf ein Rally1-Cockpit 2026

Warum die FIA Strafen verhängte

Sicherheits-Skandal bei Rallye Chile

Bei der Rallye Chile kam es zu einem brisanten Zwischenfall: Ein unerlaubtes Auto fuhr eine Prüfung in falscher Richtung und sorgte fast für einen Crash

News aus anderen Motorline-Channels:

Super spannend, dieses Fordfolio

Im Test: Ford Tourneo Courier & Tourneo Custom

Ein E-Auto ist nicht familientauglich? Dann lernen Sie doch mal die jüngsten Mitglieder der elektrischen Ford Flotte kennen! Wir starten mit den Großraumlimousinen E-Tourneo Courier und E-Tourneo Custom.

340-PS-Roadster oder Allradler mit 536 PS

MG Cyberster beginnt unter 60.000 Euro

MG Motor Austria nennt alle Preise seines vollelektrischen Roadsters: Die Listenpreise beginnen bei 59.990 Euro für den heckgetriebenen Cyberster und 67.990 Euro für die Allradversion.

Vorstellung: Mitsubishi Outlander PHEV

Mitsubishi-Flaggschiff kehrt zurück

Outlander, die vierte Generation: Ab Februar bzw. März 2025 steht er in den heimischen Schauräumen. Die neueste Plug-in-Hybrid-Technologie bietet eine 22,7-kWh-Batterie und 302 PS Systemleistung.

Test: Elektrorennrad Ducati Futa ASX

Ducati: Every Hill I Kill

Ducati traut sich an Elektrorennräder heran und präsentiert mit dem Futa AXS einen Carbon-Renner, der der Motorrad-Philosopie sehr nahe kommt. Wir steuern ihn präzise durch enge Bergabkehren und auch die Hausrunde geht sich drei Mal aus.

Weitere Artikel:

WRC, Rallye Zentraleuropa: Tag 1

Ogier übernimmt frühe Führung

WM-Leader Sebastien Ogier hat den besten Start in die Rallye Zentraleuropa erwischt - Kalle Rovanperä ist seinem Titelrivalen direkt auf den Fersen. Gaßner/Gaßner auf P3 der RC3, Gaßner/Vrga auf P10/RC3.

Was Kalle Rovanperä bevorsteht

Rallye-Weltmeister will in die Formel 1!

Mit seiner Ankündigung, 2026 nicht mehr Rallye-WM, sondern Super Formula zu fahren, hat Kalle Rovanperä überrascht - was ihn erwartet und wo er hin will

ARC, Herbstrallye: Bericht Blei

Einsatz nach Hausherren-Art

Die Herbstrallyel gilt als besonderes Sport-Ereignis. Vor Allem die Wettbewerber, die dort zu Hause sind, sind mit großer Freude dabei. So auch Jürgen Blei, der erneut seinen Bruder Franz und den Opel Astra GSi für diesen Einsatz aktiviert hatte.

Oliver Solberg vor WRC-Aufstieg

Wird Solberg Toyotas neuer Hoffnungsträger?

Oliver Solberg gilt als Favorit auf ein Toyota-Cockpit für 2026: Nach seinem WRC2-Titel spricht er offen über Hoffnungen, Gespräche und seine Zukunft