ARBÖ Classic: Neuer Termin

Am 31. Mai und am 1. Juni werden wieder zahlreiche Oldtimer die Region rund um die Stiftsgemeinde Admont verzieren...



Ursprünglich wären der 7. und 8. Juni für die ARBÖ Classic vorgesehen gewesen - doch an diesem Wochenende steigt die große EU-Wahl, die sich auch auf die Infrastruktur in der Stiftsgemeinde Admont auswirkt. Folgerichtig wäre das Wochenende danach die nächste Wahl der Veranstalter rund um Kurt Gutternigg und seiner Familie gewesen - jetzt aber wurde bekannt, dass die Judenburg-Pölstal-Rallye (Lauf zur österreichischen Rallye Meisterschaft) diesem Wochenende(14./15. Juni) ihr großes Comeback feiern wird.



Die Veranstalter erklären: "So haben wir uns dazu entschlossen, die ARBÖ Classic am 31. Mai/1.Juni 2024 abzuhalten. Einmal mehr werden zahlreiche Oldtimer in der Region erwartet..."