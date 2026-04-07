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ARC & Motorline Kooperation 2026
Grafik: Austrian Rallye Challenge

ARC & Motorline Kooperation 2026 | 07.04.2026

ARC & Motorline-Kooperation auch 2026

Auch 2026 wird die Medienkooperation mit Motorline.cc fortgesetzt - wieder ein Plus für die Club & Teampräsenz der Austrian Rallye Challenge

Im Zuge der Kooperation der Austrian Rallye Challenge mit motorline.cc, Österreichs größter Motorsport-Plattform mit Schwerpunkt Rallye, können alle in der Challenge angemeldeten Teams die gesamte Saison über exklusiv ihre Teamberichte von Challenge Veranstaltungen auf motorline.cc, bzw. rallye.at veröffentlichen.

Austrian Rallye Challenge-Koordinator Helmut Schöpf erklärt: „Es ist der ARCA ein wichtiges Anliegen, allen Teilnehmern der ARC sowie speziell jungen Teams eine Möglichkeit zu bieten, sich oder ihre Sponsoren und Partner medial in Szene zu setzen. Die bereits 2025 ins Leben gerufene Kooperation mit motorline.cc wird natürlich auch 2026 weiter geführt und soll den Teams und Clubs der ARC & ART neue Möglichkeiten im Rahmen der medialen Berichterstattung bieten.“

Die ARCA ruft sämtliche ARC & ART-FahrerInnen und Teams dazu auf, diese Möglichkeit entsprechend zu nutzen. Und: Nicht nur Team-Bewerber, auch die Veranstalter oder Club-Bewerber der Challenge sollen vor den Vorhang treten können. Auch diese sind herzlich eingeladen, ihre Präsentationen an den ARC-Kontakt per E-Mail zu übermitteln.

Und so funktioniert´s:

ARC-Koordinator Helmut Schöpf richtet sein Wort direkt an die ARC-Protagonisten: „Versendet bitte Eure Teamvorstellung, Saisonvorschau, Vorschau und Berichte vor und nach einem ARC-Einsatz als Textdokument an presse@rallye-challenge.at. Wir kümmern uns um alles weitere.“

Und: „FahrerInnen und Teams, die bisher auf Pressearbeit verzichtet haben und aber den Wunsch verspüren, künftig auch in diesem Bereich aktiv zu werden, vermitteln wir, wenn gewünscht, hilfestellende Personen, die den Newbies bei der Pressearbeit tatkräftig unter die Arme greifen.“

Bilder sagen mehr als tausend Worte - doch Vorsicht!

So sehr ein Pressetext auch begeistern kann - wirklich perfekt wird die mediale Präsenz erst mit entsprechendem Bildmaterial. Gute Fotos sind also gefragt! Doch Vorsicht: Fotos sind grundsätzlich urheberrechtlich geschützt - die vielen, oftmals großartigen Bilder, die man auf Facebook und Co findet, sind nicht frei verfügbar. Der/die FotografIn muss mit der Verwendung seiner Bilder als Pressefotos einverstanden sein. Solche Bilder per Download oder gar Screenshot „runterzusaugen“, ist nicht nur urheberrechtlich problematisch - die solchermaßen gespeicherten Bilder sind meist ohnehin von zu geringer Auflösung, auch sind sie mitunter mit sogenannten „Wasserzeichen“ versehen. Sie weisen den Urheber aus, werden jedoch in vielen Medien nicht gern gesehen.

ARC-Koordinator Helmut Schöpf dazu: „Der korrekte Weg, ein Pressefoto zu erlangen, ist eine direkte Anfrage beim Fotografen eures Vertrauens - das erspart euch nachträglichen Ärger und ihr erhaltet die Bilder in professioneller Auflösung.“

Eine Ausnahme sind jene Fotos, welche auf der Website der ARC und auf den Seiten der Veranstaltungen explizit als „honorarfreie Pressefotos“ ausgewiesen und damit bei Nennung des Fotografen frei verfügbar sind.

Helmut Schöpf fügt hinzu: „Um eure Bilder für das Challenge-Motorline-Presseservice verwenden zu können, benötigen wir die Fotos im jpg-Format mit einer Mindestgröße von 1376 x 774 Pixel. Bitte beachtet: Wir können nur jene Berichte online stellen, welche einen Bezug auf die ARC / ART Veranstaltungen aufweisen und auch textlich den journalistischen Standards entsprechen - bei den Fotos ist eine Quellenangabe (Nennung des Fotografen) zwingend erforderlich. Es muss auch gewährleistet sein, dass der Urheber mit der Verwendung seiner Fotos einverstanden ist. Sind diese Punkte erfüllt, steht einer starken Präsenz auf Österreichs größter Rallye-Website nichts mehr im Wege.“

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