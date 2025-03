ARC / Motorline News 2025

Bewährtes System mit Upgrades



Die Austrian Rallye Challenge startet am zweiten Tag im Rahmen der Lavanttal Rallye in die Saison 2025. Die Vorfreude ist nicht zuletzt auch bei ARC - Obmann Georg Gschwandner groß:



„Ich freue mich schon sehr darauf, wenn bei der Lavanttal Rallye in Kärnten die neue Saison eingeläutet wird, die ARC-Einschreibungen werden täglich mehr. Die Symbiose mit den ORM – Veranstaltungen und unseren neuen Partner, stellt eine großartige WIN-WIN Situation aller Beteiligten dar, vor allem wenn man folgende Faktoren, insbesondere auch als ORM-Teilnehmer berücksichtigt.“



ARC – auch für alle ORM - Teilnehmer im Falle des Falles sportlich wertvoll Einschreiben bringt's



„Rein aus sportlicher, aber eigentlich auch wirtschaftlicher Sicht, ist nämlich meiner persönlichen Meinung nach jeder ORM - Starter gut beraten sich auch in die ARC einzuschreiben.



Fällt man aktuell nämlich am ersten Tag einer ORM - Veranstaltung aus, hat man die Möglichkeit am zweiten Tag mit dementsprechender Strafzeit wieder zu starten und in der Regel keine Chance mehr auf eine adäquate Platzierung.“ So gut so schlecht;

„Für die eingeschriebenen Teilnehmer der ARC die am ersten Tag der ORM gestartet sind und den Vorteil der Mehrfachbewerbe nutzen möchten wird am zweiten Tag der ORM eine eigene Auszugswertung erstellt, heißt im Klartext in dieser Auszugswertung wird für alle Teilnehmer des ersten Tages, welche auch einen Re-Start in Anspruch genommen haben, die ORM-Strafzeit bezüglich des Ausfalls am ersten Tag nicht berücksichtigt – Es starten die ARC Teams auch aus der ORM ohne Strafzeitbelastung in die Austrian Rallye Challenge Wertung



Somit besteht im Rahmen der Austrian Rallye Challenge auch für Teilnehmer der ORM am zweiten Tag eine gehobene sportliche Wertigkeit, welche einen Re-Start in jedem Fall auch wirtschaftlich sinnvoller erscheinen lassen.“

Erfreulicher Zuwachs bei den Historischen:



„Der aktuelle Zwischenstand der Einschreibungen, zeigt einen Aufwärtstrend bei den bei Veranstaltern und Fans gleichermaßen beliebten historischen Teilnehmern.



Ich werde mich bei den „reinen ARC- Veranstaltungen“ persönlich dafür einsetzen, dass diese Fahrzeuge ab einer gewissen Nennstärke wieder vor dem Hauptfeld starten dürfen.“

ARC-Infopoint powered by Easy Drivers:



“Unser Easy Drivers NO Roadrunning Projekt führt dazu, dass es dank Easy Drivers heuer möglich wird, bei jeder ARC-Veranstaltung in Österreich einen eigenen ARC -Infopoint einzurichten.



Dieser soll eine Verlinkung zwischen, Aktiven, Medien, Fans und Partner vor Ort sein. Gleichzeitig gibt es dadurch auch die Möglichkeit, bei Bedarf bereits vor Ort PR-Berichte oder zumindest Inputs dafür gemeinsam mit den Teams zu erstellen, welche im Anschluss an die Rallye auf motorline.cc veröffentlicht werden.”



Am Easy Drivers Infopoint erhalten auch alle Mitglieder der ARC den neuen ARC „Spiegelkleber“ im „ARC powered by motorline“ Design.

14-facher Rallyestaatsmeister in der ART-Nennliste:



„Raimund Baumschlager und Beifahrer Thomas Zeltner haben sich entschlossen 2025 in der Wertung „ART“ teilzunehmen. Raimund und Thomas in dieser Auszugswertung zu wissen, ist natürlich ein absolutes Highlight.



In der ART werden bekannterweise nur Fahrzeuge der AMF Klasse RC2 berücksichtigt, die ja grundsätzlich nie in der ARC gewertet wurden.



Man freut sich jedenfalls zwei absolut zugängliche Spitzenleute im österreichischen Rallyesport welche immer mit ihrer Vorbildwirkung für junge Teilnehmer zu Verfügung und auch hinter Aktionen wie beispielsweise den EASY DRIVERS NO ROADRUNNING Projekt stehen 2025 in der Austrian Rallye Challenge begrüßen zu dürfen.



Alles in allem bin ich überzeugt mit unseren Teams und Partnern eine tolle ARC-Saison 2025 vor uns zu haben“.