ARC, ET König Rallye: Bericht Baumschlager

In der Saison 1982 bestritt der 14-fache Österreichische Rallye Staatsmeister seine allererste Rallye, am vergangenen Wochenende stand der 300. Einsatz (!) im Rahmen der ET KÖNIG Rallye powered by Peter Hopf Erdbau im steirischen Murtal an.



Mit Rang drei hinter Simon Wagner und Hermann Neubauer und dem Sieg in der TEC7 ORM Trophy und der Austrian Rallye Trophy war die Freude des Rosenauers im Ziel des vierten Laufs zur TEC7 ORM 2025 dementsprechend groß:



„Platz drei bei der 300. Rallye – Wir sind richtig happy. Dass wir hier aufs Stockerl fahren, war insgeheim unser Wunsch, aber nicht Priorität. Wenn es dann aber doch klappt, ist man freilich erleichtert und auch ein wenig stolz. Ich denke, wir haben den vielen Fans an den Sonderprüfungen im Murtal eine tolle Show geboten. Danke an Thomas und an das gesamte BRR-Team, jeder hat wieder einen perfekten Job abgeliefert.“



Mit der Podiumsplatzierung bei der ET König Rallye ist für Raimund Baumschlager auch der Status als nationaler Prioritätsfahrer für die Saison 2026 gesichert.



Nach 14 Jahren Pause wurde erstmals wieder eine Sonderprüfung über den Hauptplatz in Judenburg mitten durch die Altstadt gefahren. Der organisatorische und logistische Aufwand dafür war enorm. 900 Meter Bauzaun und 550 Meter Betonleitwände wurden aufgestellt, um den Rallyestars eine 5,25 Kilometer lange Strecke durch Judenburg bieten zu können. Der live im TV übertragene Rundkurs erfüllte alle Erwartungen:



„Mit der Wiederbelebung des Stadtkurses ist den Organisatoren rund um Willi Stengg und Peter Hopf wirklich etwas einmaliges gelungen. Die unglaublich vielen Zuschauer, die engen Teilstücke - das war ein richtiges Spektakel. Genau so etwas braucht unser Sport. Die Siegerehrung am Hauptplatz war dann der krönende Abschluss.“



Die TEC7 Österreichische Rallye Staatsmeisterschaft findet von 17.-19. Juli mit der Rallye Weiz ihre Fortsetzung. In der Oststeiermark ist Raimund Baumschlager wieder in der Rolle als Teamchef von Michael Lengauer und Albert von Thurn und Taxis mit dabei.



Zeit für eine Pause bleibt jedoch nicht, in den kommenden Wochen stehen für das Team von Baumschlager Rallye & Racing zahlreiche internationale Einsätze an. Schon in den nächsten Tagen geht es in der European Rally Trophy bei der Rallye du Chablais in der Schweiz weiter.



Der vorliegende Teambericht wurde im Rahmen des ARC-Presseservice im Zuge der Kooperation von Austrian Rallye Challenge und motorline.cc veröffentlicht.