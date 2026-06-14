ARC, ET König Rallye: Bericht Neulinger

„Volle Punkte!“ – mit diesem klaren Ziel ging Marcel Neulinger in die ET KÖNIG Judenburg Rallye powered by Peter Hopf Erdbau 2026. Und der Youngster lieferte eindrucksvoll ab: Gemeinsam mit Copilot Jakob Ruhsam setzte der Oberösterreicher im BWT Lancia Ypsilon Rally4 HF auf 15 der 16 Sonderprüfungen die Bestzeit und holte auch im steirischen Murtal den Sieg.



Die Bilanz des Doppelstaatsmeisters in der ORM-Saison 2026 bleibt nach dem Triumph in Judenburg weiterhin makellos: Vier Siege in vier Rallyes – dementsprechend zufrieden fiel auch das Fazit des Mühlviertlers im Ziel aus:



„Ich bin unglaublich stolz, dass uns auch im Murtal der Sieg gelungen ist. Vier Siege in vier Rallyes – das ist einfach großartig. Und mit diesem perfekten Lauf könnten wir bei der Rallye Weiz Mitte Juli bereits die erfolgreiche Titelverteidigung fixieren. Ein großes Dankeschön an Jakob und das gesamte Team – jeder hat einen perfekten Job gemacht!



Der spektakuläre Stadtrundkurs in Judenburg war wieder ein besonderes Highlight. Die vielen Fans sorgten in den engen Gassen für eine fantastische Stimmung! Am Stadtrundkurs hatten wir aber auch das Glück auf unserer Seite, als wir auf einer Ölspur ausgerutscht sind!



Nun gilt der Fokus wieder der Junior-Rallye-Europameisterschaft, wo Anfang Juli die nächste Runde in Italien am Programm steht.“



Neben der TEC7 ORM wurde im Murtal am zweiten Tag auch wieder ein Lauf zur Austrian Rallye Challenge ausgetragen. Auch in der ARC-Wertung konnte Marcel Neulinger den Klassensieg feiern!



Der nächste Lauf der TEC7 Rallye-Staatsmeisterschaft steigt von 16. bis 18. Juli 2026 mit der Rallye Weiz ebenfalls in der Steiermark. Zuvor darf Marcel Neulinger jedoch erneut internationale Rallyeluft schnuppern: Mit der 14. Rally di Roma Capitale findet der zweite Lauf der Junior-Rallye-Europameisterschaft 2026 von 03. bis 05. Juli 2026 rund um die „Ewige Stadt“ statt.



Der vorliegende Teambericht wurde im Rahmen des ARC-Presseservice im Zuge der Kooperation von Austrian Rallye Challenge und motorline.cc veröffentlicht.