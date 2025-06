ARC, ET König Rallye: Bericht Thiede

Rene Thiede erklärt: "Ist jetzt nach der Lavanttal Rallye die zweite Rallye mit dem neuen Renault Clio 3, den wir Ende voriges Jahr in Italien geholt haben. Wir erhoffen uns eine Zielankunft und viel Spaß. Wir haben ja keinen Druck!"



"Bei traumhaftem Wetter am Samstag in der Früh starteten wir in die erste SP und versuchten schnell den Rhythmus zu finden. Auf Anhieb waren wir dann im Mittelfeld dabei. Wir konnten uns von SP zu SP ständig steigern! Am Nachmittag bei den schnellen selektiven Prüfungen kamen wir sehr gut zurecht, bis auf einen kleinen Ausrutscher in die Wiese lief alles perfekt."



"Das Highlight kam aber zum Schluss - der Stadt Rundkurs in Judenburg mit vielen Zusehern, die sichtlich Spaß hatten, die von Terrassen und Dächern jubelten und die Soundkulisse sichtlich genossen. Auch die Runde im Kreisverkehr kam sichtlich gut an, einfach eine geniale und tolle Veranstaltung und wir konnten letztendlich in unsere ARC-Gruppe C4 den dritten Platz einfahren. Und das Wichtigste bei uns ist der Spaß und wenn wir dann schnell auch noch sind, ist es perfekt! "



"Wir freuen uns auf die nächsten Veranstaltungen die noch kommen. Wir hoffen wir können wieder ums Podest mitfahren in unserer Gruppe - aber wie gesagt: Wir haben keinen Druck. Das Ziel ist das Ziel!"



