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ARC, ET König Rallye: Vorschau Baumschlager
Foto: Harald Illmer

ARC, ET König Rallye: Vorschau Baumschlager | 29.05.2026

Baumschlager plant Start in Judenburg!

Comeback im Renntempo: Vor genau vier Wochen musste sich Raimund Baumschlager einer Schulteroperation unterziehen. Jetzt plant der Rekordstaatsmeister bereits sein Comeback im Rallye-Cockpit!

„Einmal noch die Zähne zusammenbeißen!“ hieß es für Raimund Baumschlager bei der Rebenland Rallye Mitte März. Danach war klar: eine Schulteroperation war unumgänglich. Seit seinen Unfällen in der Saison 2023 kämpfte der Oberösterreicher mit starken Schmerzen in der linken Schulter. Vor vier Wochen legte sich der Rosenauer bei Dr. Bernhard Stitz (Orthopädie Wiener Neustadt) unters Messer und hatte schon damals ein klares Ziel für das Comeback: Den nächsten Lauf zur TEC7 Österreichischen Rallye-Staatsmeisterschaft mit der ET KÖNIG Judenburg Rallye powered by Peter Hopf Erdbau am 12./13. Juni im steirischen Murtal!

Das Ziel war ambitioniert, doch der ehrgeizige 14-fache Staatsmeister setzte mit gezielter Physiotherapie sowie intensivem Training alles daran, es zu erreichen.

Raimund Baumschlager blickt dem geplanten Comeback Mitte Juni voller Vorfreude entgegen: „Wir haben die Nennung heute bereits abgeschickt. Thomas und ich freuen uns riesig auf die ET König Judenburg Rallye! In den vergangenen Wochen habe ich große Fortschritte gemacht und werde meinen Trainingsplan weiterhin konsequent durchziehen. Die Belastungen im Rallye-Boliden sind natürlich deutlich höher als im Straßenfahrzeug. Deshalb fällt die finale Entscheidung über einen Start erst nach den Testfahrten in den Tagen vor der Veranstaltung. Ich bin jedoch sehr zuversichtlich und Dr. Bernhard Stitz steht ja selbst bei der Rallye am Start – da hat er sicher den einen oder anderen Tipp parat, falls es im Cockpit doch noch irgendwo zwickt. Der einzigartige Stadtrundkurs in Judenburg war schon im Vorjahr ein absolutes Highlight – ebenso wie der emotionale Zieleinlauf vor großer Kulisse nach unserem dritten Platz.“

Die ET König Judenburg Rallye powered by Peter Hopf Erdbau zählt am zweiten Veranstaltungstag auch als vierter Lauf zur Austrian Rallye Challenge 2026. Wie im Vorjahr hat sich das Duo Raimund Baumschlager / Thomas Zeltner auch heuer in die Serie als Unterstützung der ARC eingeschrieben.

Die ET KÖNIG Judenburg Rallye powered by Peter Hopf Erdbau 2026 startet am Donnerstag, 11. Juni, um 18:00 Uhr mit dem Ceremonial Start am Hauptplatz in Judenburg. Am Freitag, 12. Juni, stehen am Nachmittag fünf Sonderprüfungen auf dem Programm. Am Samstag, 13. Juni, folgen weitere zehn Sonderprüfungen, darunter als besonderes Highlight drei Durchgänge des Stadtkurses in Judenburg am Nachmittag. Der Zieleinlauf findet ab 19:00 Uhr im Servicepark beim FAZ Fohnsdorf statt – nach insgesamt 15 Sonderprüfungen über knapp 141 Kilometer.

Der vorliegende Teambericht wurde im Rahmen des ARC-Presseservice im Zuge der Kooperation von Austrian Rallye Challenge und motorline.cc veröffentlicht.

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