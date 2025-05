ARC, ET König Rallye: Vorschau Baumschlager

Die „ET KÖNIG Rallye powered by Peter Hopf Erdbau“ am 30. / 31. Mai 2025 bietet neben Live-TV ein weiteres besonderes Zuckerl für die Teams und Fans: Zuletzt im Jahr 2011 ausgetragen, führt heuer erstmals wieder eine Sonderprüfung über den Hauptplatz in Judenburg mitten durch die Altstadt. Der organisatorische und logistische Aufwand dafür ist enorm. 900 Meter Bauzaun und 550 Meter Betonleitwände werden aufgestellt, um den Rallyestars eine 5,25 Kilometer lange Strecke durch Judenburg bieten zu können.



Raimund Baumschlager blickt dem Spektakel mit Freude entgegen:



„Der Stadtrundkurs in Judenburg war in der Vergangenheit immer ein besonderer Zusehermagnet. Toll, dass es dem Veranstalter-Team rund um Willi Stengg und Peter Hopf gelungen ist, heuer wieder mitten durch die Bezirksstadt zu fahren. Wir freuen uns auf zahlreiche begeisterte Zuseher. Auch der Rest der Strecke mit teils sehr schnellen Sonderprüfungen ist äußerst anspruchsvoll. Nach den vierten Plätzen im Rebenland und im Lavanttal werden wir auch im Murtal versuchen ein gutes Resultat zu erzielen. Natürlich spielt aber auch das Wetter eine Rolle. Oft gab es bei den Rallyes rund um Judenburg in der Vergangenheit Wetterkapriolen - Ich kann mich nicht erinnern, einmal eine komplett trockene Rallye im Murtal gefahren zu sein. Deshalb wünsche ich mir für heuer Sonnenschein, dass würde vermutlich auch nochmal mehr Zuseher an die Sonderprüfungen bringen.“



Die Austrian Rallye Challenge trägt am zweiten Tag der ET KÖNIG Rallye ihren dritten Saisonlauf aus, auch in der ARC-Wertung nimmt der Rosenauer wieder teil.



Nach zahlreichen internationalen Einsätzen in den letzten Wochen tritt das Team von Baumschlager Rallye & Racing im Murtal mit einem Fahrzeug an:



„Diesmal fehlt leider unsere Speerspitze Michael Lengauer, da er zeitgleich in Italien bei der Rallye Due Valli im neuen Markenpokal Trofeo Lancia an den Start geht.“



Auch nach der ET KÖNIG Rallye ist der Einsatzkalender bei BRR dicht gedrängt: Vom Murtal geht es für einen Teil des Teams direkt nach Italien, wo am ersten Juni Wochenende mit der Rally Italia Sardegna für Filip Kohn der sechste Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft 2025 auf dem Programm steht. Ein weiterer Teil der Mannschaft ist zeitgleich mit Albert von Thurn und Taxis in der European Rally Trophy bei der Rallye du Chablais in der Schweiz im Einsatz.“



Die ET KÖNIG Rallye powered by Peter Hopf Erdbau startet am Donnerstag, 29. Mai 2025 mit einer Teampräsentation am Hauptplatz in Judenburg. Am Freitag, 30. Mai 2025 stehen am Nachmittag fünf Sonderprüfungen am Zeitplan, ehe am Samstag, 31. Mai weitere acht SPs geplant sind. Darunter als Highlight am Samstag Nachmittag mit zwei Durchgängen am Stadtkurs in Judenburg. Am Hauptplatz in Judenburg erfolgt ab 19h auch der Zieleinlauf nach insgesamt dreizehn Sonderprüfungen über knapp 138 km.



Vier Sonderprüfungen der ET KÖNIG Rallye 2025 werden auf ORF Sport+ live übertragen. Am Freitag sind die erste (14:25h) und dritte Sonderprüfung (16:55h), sowie am Samstag die elfte (14:45h) und die dreizehnte und finale SP (17:55h) live im TV zu sehen. Ab 20:15h folgt eine Highlights-Sendung.



Der vorliegende Teambericht wurde im Rahmen des ARC-Presseservice im Zuge der Kooperation von Austrian Rallye Challenge und motorline.cc veröffentlicht.