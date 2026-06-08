ARC, ET König Rallye: Vorschau Neulinger

Mit der ET KÖNIG Judenburg Rallye powered by Peter Hopf Erdbau steigt am 12. und 13. Juni 2026 der vierte Lauf zur Österreichischen Rallye Staatsmeisterschaft im steirischen Murtal.



Die Bilanz des Doppelstaatsmeisters in der ORM-Saison 2026 ist bislang makellos: Drei Siege in drei Rallyes. Auch in der Steiermark ist die volle Punkteausbeute mit Co-Pilot Jakob Ruhsam im BWT Lancia Ypsilon Rally4 HF das erklärte Ziel: „Nach dem Debüt in der Junior-Rallye-Europameisterschaft auf sehr schnellen Schotter-Strecken freue ich mich nun wieder auf die selektiven Asphalt-Sonderprüfungen in Österreich. In Schweden habe ich viel gelernt - Erfahrungen, die uns auch in der ORM weiterhelfen werden. Der vierte Saisonsieg ist im Murtal natürlich das klare Ziel, damit wären wir der erfolgreichen Titelverteidigung bereits einen großen Schritt näher! Mit dem spektakulären Stadtrundkurs in Judenburg hat die ET KÖNIG Rallye ein besonderes Highlight im Programm. Heuer wird der Rundkurs am Samstagnachmittag gleich dreimal gefahren – das verspricht erneut ein Spektakel für die vielen Fans.“



Insgesamt 72 Teams aus drei Nationen gehen beim vierten Lauf zur TEC7 Österreichischen Rallye Staatsmeisterschaft an den Start, darunter 23 Mannschaften in der ORM3 Wertung für zweiradangetriebene Fahrzeuge. Neben der TEC7 ORM wird im Murtal am zweiten Tag auch wieder ein Lauf zur Austrian Rallye Challenge ausgetragen – und auch dort peilt der Mühlviertler den Klassensieg an.



Die ET KÖNIG Judenburg Rallye powered by Peter Hopf Erdbau 2026 beginnt am Donnerstag, 11. Juni, um 18:00 Uhr mit dem Ceremonial Start am Hauptplatz in Judenburg. Am Freitag, 12. Juni, stehen am Nachmittag fünf Sonderprüfungen auf dem Programm. Am Samstag, 13. Juni, folgen weitere zehn SPs. Der Zieleinlauf erfolgt ab 19:00 Uhr im Servicepark beim FAZ Fohnsdorf – nach insgesamt 15 Sonderprüfungen über knapp 141 Kilometer.



Der vorliegende Teambericht wurde im Rahmen des ARC-Presseservice im Zuge der Kooperation von Austrian Rallye Challenge und motorline.cc veröffentlicht.