ARC, ET König Rallye: Vorschau Schindelegger

Nach dem bitteren technischen Ausfall bei der Lavanttal Rallye blieb dem Rallyeteam Schindelegger nicht viel Zeit, den Ford Escort RS2000 wieder flott zu bekommen. Eigentlich lag genau für solche Fälle schon ein Ersatzgetriebe in der Waldviertler Garage bereit. Doch auch bei diesem Bauteil haben die letzten Jahre Spuren hinterlassen und statt der gewohnten Revision ist auch beim Ersatzgetriebe wegen Abnutzung ein kompletter Neuaufbau nötig. Die enormen Lieferzeiten, die sich in letzter Zeit eingestellt haben, lassen so einen Neuaufbau nicht rechtzeitig zu und so waren Lukas und Helmut sehr froh, bei einem ehemaligen Escort Kollegen ein weiteres Getriebe zu erwerben.



Nach einem kompletten Wochenende unter dem Auto, zwecks Wechsel des Getriebes, dann doch noch ein Schock bei der obligatorischen Testfahrt. Die Kupplung wollte keinen Kraftschluss herstellen und der Escort des Teams legte keinen Meter zurück. Nach kurzer Analyse und Besprechung dann der Entschluss, alles nochmal von vorne. Was vorher noch 2 Tage gebraucht hatte, setzten Lukas und Helmut in nicht einmal 3 Stunden um, fanden dabei den Fehler und behoben ihn.



Lukas: “Eine interessante Übung haben wir uns da selbst gestellt. Ein kleines Detail bei der Getriebeglocke hat die Kupplung blockiert und uns gezwungen, den Getriebewechsel praktisch komplett zu wiederholen. Zumindest wissen wir jetzt, dass wir so eine Aktion auch in 2- 3 Stunden zu zweit erledigen können. Hoffentlich brauchen wir das nie bei einer Rallye, aber so eine Aktion schweißt als Team zusammen”.



Neben den Reparaturarbeiten am Escort war Helmut auch mit einem anderen Projekt beschäftigt. Der alte Iveco Servicebus hatte nach den Fern-Touren durch Österreich und nach Finnland leider ausgedient und bietet jetzt einem jungen Motocross-Talent im Waldviertel wertvollen Platz und Unterkunft im Paddock. Die Schindeleggers hatten sich einen jüngeren Iveco Bus angeschafft und Helmut war unermüdlich darin, den neuen Bus in eine Traumwerkstatt zu verwandeln. Mit einigen Jahren weniger auf dem Buckel und viel mehr Leistung bietet auch diese Investition eine sichere Transportmöglichkeit für das Werkzeug, das Material und auch das Rennauto. Vor allem auf den langen Strecken zur österreichischen Meisterschaft ein großer Vorteil, wenn die Werkstatt praktisch mitfährt.



Nachdem nun der Grund für den Ausfall beseitigt ist, stehen alle Lichter auf Grün für den vierten Lauf zur Staatsmeisterschaft. Dieser findet am 30. und 31. Mai im Murtal statt und nennt sich ET König Rallye. Während letztes Jahr bei der Premiere der Veranstaltung noch auf und um den Red Bull Ring gefahren wurde, dürfen die Boliden dieses Jahr in Judenburg das Finale der Rallye bestreiten und so den Motorsport direkt zu den Fans bringen.



Auch das Wetter sieht in den Prognosen ähnlich gut aus wie schon im Lavanttal, womit einem Rallye-Fest mit ordentlich High Speed nichts im Wege stehen sollte, denn auch die Strecken bieten dafür das passende Geläuf.



In der Nennliste finden sich dieses Mal nur einige wenige historische Starter und nur ein Klassenwechsel des Meisterschafts-Führenden Königseder hat die Schindeleggers vor einem Alleinstart in der Klasse 6.2 und den damit verbundenen halbierten Punkten bewahrt. Spannend wird es dank der Motorsport-Fans rund um Judenburg auf alle Fälle und man wird sehen, ob das diesjährige vermehrte Ausfallen der Favoriten auch im Murtal zuschlägt.



Da die ET König Rallye auch zur Austrian Rallye Challenge zählt werden Lukas und Helmut sicherlich auch am Samstag ordentlich angreifen, denn nur der zweite Tag wird bei der Challenge gewertet.



Dieses Jahr war nämlich noch kein gutes für die historischen Teams und viele Defekte sorgten für große Verwerfungen in der Meisterschafts-Tabelle. Deshalb heißt es für alle Fans Daumen halten und für alle, die die Rebenland Rallye live mitverfolgen wollen, können wir nur das Live-Timing unter www.rallye-murtal.at/2025/results.html empfehlen.



Der vorliegende Teambericht wurde im Rahmen des ARC-Presseservice im Zuge der Kooperation von Austrian Rallye Challenge und motorline.cc veröffentlicht.