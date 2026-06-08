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ARC, ET König Rallye: Vorschau Zellhofer
Foto: Daniel Fessl

ARC, ET König Rallye: Vorschau Zellhofer | 08.06.2026

Christoph Zellhofer kommt mit viel Kampfgeist

Der Niederösterreicher braucht ORM2-Sieg um noch Titelchancen zu besitzen - Anna Maria Seidl ist voll motiviert, der SUZUKI SWIFT ZMX bestens vorbereitet

Es ist Halbzeit in der heimischen TEC7 Rallye Staatsmeisterschaft. Nach der Jänner, der Rebenland und der Lavanttal Rallye stehen jetzt noch die ET KÖNIG Rallye in Fohnsdorf/ Judenburg (11/13. Juni 2026), die Rallye Weiz und die 1000 Hügelrallye in Krumbach auf dem Programm.

In der Staatsmeisterschaftswertung der TEC7 ORM2 liegt derzeit der Steirer Günther Knobloch mit 79 Punkten mit seinem Renault Clio an der Spitze des Klassements. Erster Verfolger ist der 30-jährige Christoph Zellhofer mit dem SUZUKI SWIFT Proto von ZM-Racing, der momentan einen Rückstand von 12 Punkten aufweist und mit 67 Zählern an zweiter Stelle liegt.

„Warum dies so ist, haben wir bei ZM-Racing genau lokalisiert. Der Renault Clio der Konkurrenz ist vom Gewicht her wesentlich leichter und lässt sich so auch bei Schlechtwetter und nassen Streckenabschnitten mit wesentlich mehr Grip bewegen. Unser Auto ist schwerer, hat dafür mehr PS, die man aber wie erwähnt mangels fehlendem Grip, nicht auf die Straße bringt. Da diese Wettersituation in den ersten drei Rallyes der Meisterschaft schön öfter aufgetreten ist, war es uns nicht möglich den oben erwähnten Rückstand zu minimieren. Man soll diese Situation nicht einfach hinnehmen, sondern so gut es geht dagegen ankämpfen. Dazu braucht man aber auch die Hilfe des Wettergottes und kann nur auf trockene Bedingungen im Murtal hoffen“, erklärte Christoph Zellhofer.

Auch die Co-Pilotin die Deutsche Anna Maria Seidl hofft auf schönes Wetter, um diesmal die Stärke des SUZUKI Proto ZMX auch in den Resultaten feststellen zu können:“ wir sind jedenfalls hoch motiviert und werden versuchen, diesmal in der ORM2 Wertung volle Punkte mitzunehmen und damit den bestehenden Rückstand im Klassement zu verkleinern.“ so die charmante Deutsche im Vorfeld der Rallye.

Da die ET-KÖNIG Rallye powered by Peter Hopf Erdbau auch zur Austrian Rallye Challenge zählt, könnten Christoph Zellhofer und Anna Maria Seidl ihren ARC-Erfolg in der Protowertung vom Lavanttal, auch im Murtal als Draufgabe wiederholen.

Der vorliegende Teambericht wurde im Rahmen des ARC-Presseservice im Zuge der Kooperation von Austrian Rallye Challenge und motorline.cc veröffentlicht.

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