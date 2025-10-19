RALLYE

ARC, Herbstrallye: Bericht Friedl
Foto: Harald Illmer

ARC, Herbstrallye: Bericht Friedl | 19.10.2025

„Es war eine besondere Atmosphäre"

Eugen Friedl und Helmut Aigner, beide vom MCL 68 – Motorclub Leobersdorf, haben die Rallye sehr genossen und mit einem guten Gesamtergebnis bei Eugens 100. Rallyestart zum persönlichen Highlight werden lassen.

Unter den 106 Startern waren bekanntermaßen auch 2 WRC-Teams, nämlich TOYOTA mit Sebastian Ogier und HYUNDAI mit Adrien Fourmaux im Waldviertel dabei, um diese Rallye als Testlauf für die nun stattfindende Weltmeisterschaft CER Zentral-Europa-Rallye zu nutzen. Mit 2 WRC-WM-Teams in ein- und derselben Rallye zu fahren, erzeugt schon eine gewisse zusätzliche Motivation. Das trockene und freundliche Wetter tat seinen Teil dazu, dass auch tausende Zuschauer die Rallye miterleben wollten.

Nachdem Eugen und Helmut als Teilnehmer die WRC-Weltelite in Action bei der Rallye naturgemäß nicht sehen konnten, haben sie die beiden Teams im Vorfeld in Natura bei den Test-Sonderprüfungen beobachtet. Es war beindruckend mit welchem technischen Aufwand jede Kleinigkeit optimiert wurde.

Die Ausgangslage für Eugen und Helmut war, dass sie einen 6. Platz in der ARCP erreichen mussten, um aus eigener Kraft den 3. Platz in der ARCP-Jahreswertung verteidigen zu können. Somit war die Devise „pushen“ von Beginn an angesagt.

Da leider die erste Sonderprüfung auf Grund eines Unfalls für den Großteil des Starterfeldes neutralisiert werden musste, ging es erst mit SP 2 so richtig los. Die Vorfreude für diese Rallye konnten sie sofort in einen guten Rhythmus umsetzen und auch die weiteren Prüfungen liefen nach Plan.

Auch am Nachmittag waren beide in einem guten „flow“, allerdings hätten die Reifen etwas mehr Grip hergeben können.
Beim Anbremsen zu der sehr bekannten „Links 1“ bei der SP Dimling-Rohrbach war der Horizont voll mit Fans und Zuschauern, was schon ein besonderer Kick war!

Wie die Regie so spielt, startete vor den beiden immer eine LADA VFTS aus Tschechien, was Eugen an seine erste Rallye 1985, auch auf LADA, erinnerte.

Bis zum Schluss war das Motto „voller Angriff“!

Auf der Ziellinie überraschte die Servicecrew Rallye-ABST die beiden mit einer Sektdusche, zur erfolgreichen Beendigung der 100. Rallye für Eugen und 20. Rallye für Helmut, wenngleich auch nichts Großes gewonnen wurde.

Auch einige Fans des Sponsors Firma AUTOFUN – Kfz Teile für alle Automarken - ließen sich dieses Event nicht entgehen und waren begeistert.

Fazit: Das Auto lief wie ein Uhrwerk und es wurde ein guter 41. Gesamtplatz erreicht. Eugen war mit seiner fahrerischen Leistung diesmal recht zufrieden und die Rallye war ein Genuss.

Der 3. Gesamtplatz in der ARCP (Proto-Produktionsfahrzeuge) Jahreswertung konnte leider knapp nicht erreicht werden, was aber der Freude, an dieser besonderen Rallye teilgenommen zu haben, keinen Abbruch tat.

Kompliment an den Veranstalter, die Rallye war bis ins kleinste Detail perfekt organisiert und ein Rallye-Spektakel, das lange in Erinnerung bleiben wird!

Der vorliegende Teambericht wurde im Rahmen des ARC-Presseservice im Zuge der Kooperation von Austrian Rallye Challenge und motorline.cc veröffentlicht.

