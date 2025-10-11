RALLYE

  • Motorline auf Facebook
  • Motorline auf Twitter
Suche ein- und ausblenden.
ARC, Herbstrallye: Kurzbericht
Foto: Harald Illmer

ARC, Herbstrallye: Kurzbericht | 11.10.2025

Herbstrallye als grandioser Saisonausklang

So viele Fans wie noch nie wollten sich bei „Kaiserwetter“ den achtfachen Weltmeister Sebastien Ogier nicht entgehen lassen.

Vorjahressieger Hermann Neubauer war auch heuer nicht zu schlagen.

Lukas Dirnberger verteidigte im dramatischen Finale der Austrian Rallye Challenge seinen ARC-Clubmeistertitel.

Die Rallyesaison 2025 fand mit der Herbstrallye einen mehr als würdigen Saisonausklang. Herbstliches „Kaiserwetter“, prall gefüllte Actionzonen auf den legendären Sonderprüfungen, ein spannendes Finale der Austrian Rallye Challenge und natürlich die beiden Weltmeisterschaftsteams Toyota und Hyundai mit den Weltstars Sebastien Ogier und Adrien Fourmaux.

Geduldig und gut gelaunt hat der achtfache Rallye-Weltmeister Sebastien Ogier bei seinem sensationellen Österreich-Gastspiel die Autogramm- und Seflie-Wünsche der zahlreichen Fans erfüllt. Der 41-jährige Franzose zeigte sich von den legendären Sonderprüfungen beeindruckt: „Es hat hier richtig Spaß gemacht und die Strecken sind sehr selektiv und abwechslungsreich.“

Der Toyota-Werkspilot und sein Pendant, Hyundai-Werkspilot Adrien Fourmaux haben ihre Rally1-Boliden für den bevorstehenden WM-Lauf, die Rallye Zentraleuropa geschärft. Fourmaux kam schon zum zweiten Mal zur Herbstrallye - am Freitagabend, bei der großen Fahrer- und Fahrzeugpräsentation im voll gefüllten Hangar des Flugplatzes Dobersberg erklärte Fourmaux: „Ich mag das Flair bei dieser Rallye und ich freue mich, hier zu sein.“

Hermann Neubauer wiederholt Vorjahressieg

Mit einem Bestzeitenfeuerwerk konnte Hermann Neubauer seinen Vorjahressieg mehr als eindrucksvoll wiederholen. Heuer pilotierte er gemeinsam mit Ursula Gaßner einen von ZM Racing eingesetzten Toyota GR Yaris Rally2 und gewann letztendlich 53,9 Sekunden vor seinem deutschen Markenkollegen Björn Satorius sowie 1:15,2 Minuten vor Raimund Baumschlager im Skoda Fabia RS Rally2.

Lukas Dirnberger wieder ARC Clubmeister

Baumschlager und sein Copilot Thomas Zeltner konnten so auch den Clubmeistertitel der Austrian Rallye Trophy für moderne Fahrzeuge erringen.

Die große ARC-Clubmeisterschaft gewann letztendlich wieder Lukas Dirnberger, der damit seinen im Vorjahr auf einem Serien-Fiesta errungenen Titel verteidigen konnte. Groß gefeiert wurde jedoch nicht, denn Lukas verriet: „Mein Copilot Lukas Martinelli läuft am Sonntag einen Marathon, da müssen wir früh wieder die Heimreise antreten.“ Auch in der Junioren ARC konnte sich Lukas Dirnberger zum Champion krönen.

Max und Ben Maier wollten auch heuer beweisen, dass man auch mit einem Serien-Fahrzeug ARC-Clubmeister werden kann. Die beiden kämpften wacker, bis sie jedoch auf SP7 mit abgerissener Halbachse abstellen mussten. Max Maier nahm es sportlich: „Ich habe alles gegeben, was ich kann.“

In der ARCP für Proto- und Produktionsfahrzeuge kam Hermann Gaßner senior bereits als Clubmeister zur Herbstrallye. Beim großen Finale der Challenge hatte jedoch Christoph Zellhofer in seinem Suzuki Swift ZMX Proto als hervorragender Gesamt-Siebenter klar die Nase vorne.

In der ARCH für historische Fahrzeuge kamen Patrik und Verena Gaubinger bereits als Clubmeister der 4WD-Wertung nach Dobersberg.

In der ARCH 2WD kam es zu einem spannenden Finalkampf zwischen Lukas Schindelegger und Bernhard Hengl in ihren Ford Escort, in dem Schindelegger vorne lag, Hengl jedoch nur wenige Sekunden dahinter. Auf SP4 jedoch musste Hengl mit Getriebeschaden aufgeben, womit die dreifachen Historik-Staatsmeister Lukas und Helmut Schindelegger bereits ihren zweiten Clubmeistertitel nach Hause bringen konnten.

Waldherr/Fürst schnellstes 2WD-Team

Bestes 2WD-Team wurden Lucas Waldherr und Erik Fürst auf Gesamtrang 15 - nach einem Bremsproblem am Opel Corsa Rally4 und einem einhergehenden Abflug schmolz ihr Vorsprung auf Marcel Neulinger und Silvano WInkler (erstmals im Lancia Ypsilon HF Rally4) jedoch auf winzige 2,1 Sekunden.

Bei den Damen setzten sich Dorka Zagyva und Filadelfia Gubran aus Ungarn im Ford Fiesta Rally3 auf Gesamtrang 35 durch. Pia Steffe und Nina Spitaler mussten leider mit einem Motorproblem vorzeitig abstellen.

Ergebnis Herbstrallye 2025

01 Hermann Neubauer/Ursula Gaßner (A/D) Toyota GR Yaris Rally2 53:17,9 Min
02 Björn Satorius/Jara Hain (D/D) Toyota GR Yaris Rally2 53,9s
03 Raimund Baumschlager/Thomas Zeltner (A/A) Skoda Fabia RS Rally2 +1:15,2min
04 EammonKelly/Connor Mohan (Irl/Irl) Ford Fiesta Rally3 +1:21,5min
05 Ali Türkkan/Oytun Albyrak (Trk/Trk) Ford Fiesta Rally3 +1:29,5min
06 David Komarek/David Borkovec (CZ/CZ) Skoda Fabia Rally2 evo +1:45,3min
07 Christoph Zellhofer/Anna Maria Seidl (A/D) Suzuki Swift ZMX +1:50,2min
08 Martin Fischerlehner/Tobias Unterweger (A/A) Ford Fiesta Rally2 +2:21,0min
09 David Tomek/Vitezslav Badura (CZ/CZ) Skoda Fabia Rally2 evo +2:25,5min
10 Karel Trneny/Christian Doerr (CZ/D) Skoda Fabia R5 +2:29,5min

Ähnliche Themen:

ARC, Herbstrallye: Vorschau Blei

Herbstrallye: Alte Heimat – neues Glück?

Zu den ortsansässigen Stars der Herbstrallye gehören die Brüder Jürgen und Franz Blei, die es sich ebenfalls zur Tradition gemacht haben, den vielbeachteten Bewerb durch ihre Teilnahme zu bereichern.

Herbstrallye: Vorschau

Die Herbstrallye lädt zum Rallye-Festival der besonderen Art

Beeindruckende 106 Teams aus acht Ländern starten bei der Herbstrallye 2025 (10. & 11. Oktober) im Raum Dobersberg. Die beiden maßgeblichen Teams der Weltmeisterschaft, Toyota und Hyundai, starten mit dem achtfachen Weltmeister Sebastien Ogier und Werkspilot Adrien Fourmaux. Um den Sieg kämpfen Hermann Neubauer, Raimund Baumschlager, Martin Fischerlehner und einige mehr...

Herbstrallye: Ogier & Fourmaux!

Zwei WRC-Teams bei der Herbstrallye! Toyota bringt Ogier!

Sensation bei der Herbstrallye 2025: Mit Toyota und Hyundai kommen die stärksten Teams der Rallye-Weltmeisterschaft. Toyota bringt WM-Leader Sebastien Ogier, für Hyundai startet dessen französischer Landsmann Adrien Fourmaux.

Herbstrallye: Neubauer im Toyota

Vorjahrssieger Neubauer zündet den Toyota GR Yaris Rally2

Mit dem Toyota GR Yaris Rally2 von ZM Racing möchte Hermann Neubauer in Dobersberg seinen Vorjahrssieg verteidigen. Als sein Teamkollege startet der zweifache Herbstrallye-Sieger Martin Fischerlehner im Ford Fiesta Rally2. Bis zum 26. September können sich Teams für die Herbstrallye (10. & 11. Oktober 2025) anmelden - die Nennliste wird laufend aktualisiert…

News aus anderen Motorline-Channels:

310 km/h Spitze, 530 Kilometer Reichweite

Elettrica: Der erste vollelektrische Ferrari

Es war nur eine Frage der Zeit: Bald wird auch das Cavallino Rampante mit Strom gefüttert. Ferrari enthüllt das serienreife Chassis und weitere Komponenten des Elettrica.

Mini Cooper Cabrio John Cooper Works im Test

Sommergefühle auf vier Rädern

Das neue Mini Cooper Cabrio S John Cooper Works Edition 2025 vereint Lifestyle, Sportlichkeit und Cabrio-Feeling pur. Mit 231 PS, ikonischem Design und modernster Technik bietet es genau das, was Cabrio-Fahrer im Sommer suchen: Freiheit auf vier Rädern.

Vorstellung: Mitsubishi Outlander PHEV

Mitsubishi-Flaggschiff kehrt zurück

Outlander, die vierte Generation: Ab Februar bzw. März 2025 steht er in den heimischen Schauräumen. Die neueste Plug-in-Hybrid-Technologie bietet eine 22,7-kWh-Batterie und 302 PS Systemleistung.

Weitere Artikel:

Rovanperä wechselt in den Formelsport

Kalle Rovanperä erklärt Rücktritt!

Schock für die Rallye-Community: Kalle Rovanperä hat seinen Rücktritt aus der Weltmeisterschaft per Saisonende erklärt.

Sebastien Ogier im Interview

„Fahre keine volle Saison mehr“

Sebastien Ogier begann die Saison als Teilzeitpilot - doch dann lief es dermaßen gut, dass er nun die WM anführt. Mit seinem Start bei der Herbstrallye möchte sich der Toyota-Pilot bestmöglich auf die Rallye Zentraleuropa vorbereiten. Die Mission ist der neunte WM-Titel - würde er bei Gelingen 2026 wieder Vollzeit fahren? Wir haben nachgefragt…

ARC, Herbstrallye: Radio & Live Video

Rallye Radio & Live Videos aus Dobersberg

Noir Trawniczek geht auch in Dobersberg wieder auf "Stimmenfang" - die Einstiegszeiten des Rallye Radio am Samstag den 11. Oktober.

Herbstrallye: Adrien Fourmaux im Interview

„Hoffe der Promotor und die FIA wissen, was zu tun ist…“

Als Adrien Fourmaux 2023 die Herbstrallye fuhr, wollte er keinesfalls für ein Cockpit bezahlen und Werksfahrer sein. Heuer kommt er als Hyundai-Werkspilot nach Dobersberg zurück. Doch wie steht es um seine Zukunft? Wie steht es um die Zukunft der WRC? Wir haben nachgefragt…

ARC, Herbstrallye: Vorschau Friedl

"Willkommen im Club der 100er"

Für Eugen Friedl vom MCL 68 - Motorclub Leobersdorf ist diese Rallye ein besonderes Jubiläum, nämlich der 100. Start als Pilot bei einer Rallye.