ARC, Herbstrallye: Kurzbericht

Die Rallyesaison 2025 fand mit der Herbstrallye einen mehr als würdigen Saisonausklang. Herbstliches „Kaiserwetter“, prall gefüllte Actionzonen auf den legendären Sonderprüfungen, ein spannendes Finale der Austrian Rallye Challenge und natürlich die beiden Weltmeisterschaftsteams Toyota und Hyundai mit den Weltstars Sebastien Ogier und Adrien Fourmaux.



Geduldig und gut gelaunt hat der achtfache Rallye-Weltmeister Sebastien Ogier bei seinem sensationellen Österreich-Gastspiel die Autogramm- und Seflie-Wünsche der zahlreichen Fans erfüllt. Der 41-jährige Franzose zeigte sich von den legendären Sonderprüfungen beeindruckt: „Es hat hier richtig Spaß gemacht und die Strecken sind sehr selektiv und abwechslungsreich.“



Der Toyota-Werkspilot und sein Pendant, Hyundai-Werkspilot Adrien Fourmaux haben ihre Rally1-Boliden für den bevorstehenden WM-Lauf, die Rallye Zentraleuropa geschärft. Fourmaux kam schon zum zweiten Mal zur Herbstrallye - am Freitagabend, bei der großen Fahrer- und Fahrzeugpräsentation im voll gefüllten Hangar des Flugplatzes Dobersberg erklärte Fourmaux: „Ich mag das Flair bei dieser Rallye und ich freue mich, hier zu sein.“



Hermann Neubauer wiederholt Vorjahressieg



Mit einem Bestzeitenfeuerwerk konnte Hermann Neubauer seinen Vorjahressieg mehr als eindrucksvoll wiederholen. Heuer pilotierte er gemeinsam mit Ursula Gaßner einen von ZM Racing eingesetzten Toyota GR Yaris Rally2 und gewann letztendlich 53,9 Sekunden vor seinem deutschen Markenkollegen Björn Satorius sowie 1:15,2 Minuten vor Raimund Baumschlager im Skoda Fabia RS Rally2.



Lukas Dirnberger wieder ARC Clubmeister



Baumschlager und sein Copilot Thomas Zeltner konnten so auch den Clubmeistertitel der Austrian Rallye Trophy für moderne Fahrzeuge erringen.



Die große ARC-Clubmeisterschaft gewann letztendlich wieder Lukas Dirnberger, der damit seinen im Vorjahr auf einem Serien-Fiesta errungenen Titel verteidigen konnte. Groß gefeiert wurde jedoch nicht, denn Lukas verriet: „Mein Copilot Lukas Martinelli läuft am Sonntag einen Marathon, da müssen wir früh wieder die Heimreise antreten.“ Auch in der Junioren ARC konnte sich Lukas Dirnberger zum Champion krönen.



Max und Ben Maier wollten auch heuer beweisen, dass man auch mit einem Serien-Fahrzeug ARC-Clubmeister werden kann. Die beiden kämpften wacker, bis sie jedoch auf SP7 mit abgerissener Halbachse abstellen mussten. Max Maier nahm es sportlich: „Ich habe alles gegeben, was ich kann.“



In der ARCP für Proto- und Produktionsfahrzeuge kam Hermann Gaßner senior bereits als Clubmeister zur Herbstrallye. Beim großen Finale der Challenge hatte jedoch Christoph Zellhofer in seinem Suzuki Swift ZMX Proto als hervorragender Gesamt-Siebenter klar die Nase vorne.



In der ARCH für historische Fahrzeuge kamen Patrik und Verena Gaubinger bereits als Clubmeister der 4WD-Wertung nach Dobersberg.



In der ARCH 2WD kam es zu einem spannenden Finalkampf zwischen Lukas Schindelegger und Bernhard Hengl in ihren Ford Escort, in dem Schindelegger vorne lag, Hengl jedoch nur wenige Sekunden dahinter. Auf SP4 jedoch musste Hengl mit Getriebeschaden aufgeben, womit die dreifachen Historik-Staatsmeister Lukas und Helmut Schindelegger bereits ihren zweiten Clubmeistertitel nach Hause bringen konnten.



Waldherr/Fürst schnellstes 2WD-Team



Bestes 2WD-Team wurden Lucas Waldherr und Erik Fürst auf Gesamtrang 15 - nach einem Bremsproblem am Opel Corsa Rally4 und einem einhergehenden Abflug schmolz ihr Vorsprung auf Marcel Neulinger und Silvano WInkler (erstmals im Lancia Ypsilon HF Rally4) jedoch auf winzige 2,1 Sekunden.



Bei den Damen setzten sich Dorka Zagyva und Filadelfia Gubran aus Ungarn im Ford Fiesta Rally3 auf Gesamtrang 35 durch. Pia Steffe und Nina Spitaler mussten leider mit einem Motorproblem vorzeitig abstellen.



Ergebnis Herbstrallye 2025



01 Hermann Neubauer/Ursula Gaßner (A/D) Toyota GR Yaris Rally2 53:17,9 Min

02 Björn Satorius/Jara Hain (D/D) Toyota GR Yaris Rally2 53,9s

03 Raimund Baumschlager/Thomas Zeltner (A/A) Skoda Fabia RS Rally2 +1:15,2min

04 EammonKelly/Connor Mohan (Irl/Irl) Ford Fiesta Rally3 +1:21,5min

05 Ali Türkkan/Oytun Albyrak (Trk/Trk) Ford Fiesta Rally3 +1:29,5min

06 David Komarek/David Borkovec (CZ/CZ) Skoda Fabia Rally2 evo +1:45,3min

07 Christoph Zellhofer/Anna Maria Seidl (A/D) Suzuki Swift ZMX +1:50,2min

08 Martin Fischerlehner/Tobias Unterweger (A/A) Ford Fiesta Rally2 +2:21,0min

09 David Tomek/Vitezslav Badura (CZ/CZ) Skoda Fabia Rally2 evo +2:25,5min

10 Karel Trneny/Christian Doerr (CZ/D) Skoda Fabia R5 +2:29,5min