ARC, Herbstrallye: Radio & Live Video

Wie in den Jahren zuvor wird Herbstrallye Pressechef Noir Trawniczek am Samstag, den 11. Oktober die Stimmen aus der Regrouping Zone via Rallye Radio einfangen - diese sind über folgenden Link LIVE zu empfangen: mixlr.com/rallye-radio-noir



Die Einstiegszeiten sind:

09.00 Uhr Stimmen der PilotInnen nach SP2

11.30 Uhr Stimmen der PilotInnen nach SP4

15.10 Uhr Stimmen der PilotInnen nach SP6

17.30 Uhr Stimmen der PilotInnen vor dem Ziel



LIVE über folgenden Link:

mixlr.com/rallye-radio-noir



Unmittelbar nach der Live-Sendung können die Regrouping-Interviews über folgenden Link nachgehört werden:?https://mixlr.com/rallye-radio-noir/showreel



Auf der Facebook-Seite der Herbstrallye wird es wieder spontane Live Videos geben - so auch von der Fahrerpräsentation am Freitagabend. Die Facebook-Seite der Herbstrallye:

www.facebook.com/herbstrallye