ARC, Herbstrallye: Radio & Live Video | 10.10.2025
Rallye Radio & Live Videos aus Dobersberg
Noir Trawniczek geht auch in Dobersberg wieder auf "Stimmenfang" - die Einstiegszeiten des Rallye Radio am Samstag den 11. Oktober.
Wie in den Jahren zuvor wird Herbstrallye Pressechef Noir Trawniczek am Samstag, den 11. Oktober die Stimmen aus der Regrouping Zone via Rallye Radio einfangen - diese sind über folgenden Link LIVE zu empfangen: mixlr.com/rallye-radio-noir
Die Einstiegszeiten sind:
09.00 Uhr Stimmen der PilotInnen nach SP2
11.30 Uhr Stimmen der PilotInnen nach SP4
15.10 Uhr Stimmen der PilotInnen nach SP6
17.30 Uhr Stimmen der PilotInnen vor dem Ziel
LIVE über folgenden Link:
mixlr.com/rallye-radio-noir
Unmittelbar nach der Live-Sendung können die Regrouping-Interviews über folgenden Link nachgehört werden:?https://mixlr.com/rallye-radio-noir/showreel
Auf der Facebook-Seite der Herbstrallye wird es wieder spontane Live Videos geben - so auch von der Fahrerpräsentation am Freitagabend. Die Facebook-Seite der Herbstrallye:
www.facebook.com/herbstrallye