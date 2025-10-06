ARC, Herbstrallye: Vorschau Baumschlager

Mehr als 100 Teams am Start, darunter die WRC-Stars Sebastien Ogier und Adrien Fourmaux in aktuellen Rally1-Boliden und nicht weniger als 14 Teams mit Rally2-Fahrzeugen machen das Saisonfinale der Austrian Rallye Challenge im nördlichen Waldviertel zu einem Showdown der Superlative für die österreichischen Rallyefans.



Die Herbst Rallye wird auf Sonderprüfungen der ehemaligen Semperit Rallye ausgetragen. Mit den legendären und geschichtsträchtigen Strecken verbindet Raimund Baumschlager viele erfreuliche Erinnerungen:



„Die Semperit Rallye war damals als Europameisterschaftslauf das absolute Saisonhighlight in Österreich. Rund um Waidhofen an der Thaya konnte ich 1993 meinen allerersten Staatsmeistertitel fixieren. Und auch die Weltpremiere im Diesel VW Golf TDI 1997 mit Platz 5 sorgte für viele Schlagzeilen und brachte viele Fachleute zum Staunen. Ich freue mich diese Strecken wieder im Renntempo befahren zu können, da werden viele Erinnerungen hochkommen – an schöne Momente und auch wo mal etwas schiefgegangen ist. Thomas und ich werden die Herbst Rallye genießen und gehen ohne Druck in das Saisonfinale der Austrian Rallye Challenge. Es stehen wieder einige Setup-Einstellungen zum Testen für unsere Kunden an. Das System hat sich bewährt, wie die letzten Spitzenresultate des Teams zeigen. Wir wollen das Ziel sehen. Kommt dabei auch ein gutes Resultat heraus, freuen wir uns natürlich.“



Der Rekord-Staatsmeister und sein Co-Pilot freuen sich auf die erwarteten zahlreichen Fans:



“Es werden sicher sehr viele Zuseher aus dem In- und Ausland ins Waldviertel kommen und die Show der Rally1-Boliden aus der Weltmeisterschaft genießen. So etwas bekommt man nicht alle Tage geboten. Aber auch das restliche Starterfeld kann sich mehr als sehen lassen. Die Herbst Rallye hat in den letzten Jahren einen bemerkenswerten Aufstieg erlebt. Deswegen möchte ich dem Veranstalterteam herzlich gratulieren, sie machen offensichtlich vieles richtig!“



Die Stars aus der Rallye-WM nutzen die Herbst Rallye zur Vorbereitung auf den Mitte Oktober im Dreiländereck Bayern-Tschechien-Oberösterreich stattfindenden Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft im Rahmen der Central European Rallye mit Zentrum in Passau.



Die 28. Herbst Rallye startet am Samstag, 11. Oktober 2025 um 07:50h am Flugplatz LOAB in Dobersberg, wo sich auch den ganzen Tag über die Servicezone befindet. Nach acht selektiven Sonderprüfungen über knapp 100 km geht der Zieleinlauf um 17:50h ebendort über die Bühne. Bereits am Freitag steht ab 19:30h die Teampräsentation im Hangar am Flugplatz Dobersberg am Programm.



Der vorliegende Teambericht wurde im Rahmen des ARC-Presseservice im Zuge der Kooperation von Austrian Rallye Challenge und motorline.cc veröffentlicht.